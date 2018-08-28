بركديش يقترب من تعزيز صفوف بورتو‎ البرتغالي

هسبورت *

ذَكرت تقارير إعلامية برتغالية، أن المدافع المغربي، زكرياء بركديش، يعيش لحظاته الأخيرة داخل نادي بيلينسيس، حيث سيوقّع اللاعب مع فريق بورتو.

وكان بركديش قد انتقل إلى بيلينسيس خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وخاض معه 3 مباريات في الدوري البرتغالي، قبل أن يدخل ضمن اهتمام بورتو الذي يسعى لتعويض لاعبه المصاب.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com