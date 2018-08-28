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كُتّاب وآراء
نادي الفنيدق لكرة القدم ينسحب من بطولة الهواة
قرر النادي الرياضي الفنيدق لكرة القدم تجميد نشاطه برسم الموسم الرياضي الحالي، بسبب "غياب الدعم المالي واللوجستيكي، وخصوصا حرمانه من حافلة للتنشيط الرياضي"، وفق بلاغ له.
وأشار البلاغ الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه إلى أن قرار تجميد النشاط الرياضي للفريق جاء "عقب حرمانه من المنحة الجماعية لموسمي 2015/2017، بالإضافة إلى عدم التزام رئيس المجلس الجماعي بتعهداته تجاهه، ما انعكس على وضع النادي وأفقده أبسط مقومات إكمال غمار منافسات بطولة الهواة وكأس العرش".
وذكرت الوثيقة، المذيلة بتوقيع رئيس الفريق، محمد العمراني، أنه "أمام هذا المنعطف الخطير، وفي ظل عدم استجابة المسؤولين لنداءات النادي لإيجاد حلول، اضطر الفريق إلى تجميد نشاطه الرياضي والانسحاب من بطولة الهواة وجميع المنافسات الرسمية".