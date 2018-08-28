24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2406:5513:3417:0720:0321:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. جطو يكشف تهرب وزراء ورؤساء دواوين من التصريح بالممتلكات (5.00)

  2. "قانون الجماعات" يتجه إلى إسقاط أول ضحاياه (5.00)

  3. تقرير: منظومة إنعاش الاقتصاد المغربي ضعيفة تكلف الكثير (5.00)

  4. المبادرة المدنية من أجل الريف تثمن العفو الملكي (5.00)

  5. بريول: العدالة الفرنسية "غير صارمة" مع لمجرد (4.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | نادي الفنيدق لكرة القدم ينسحب من بطولة الهواة

نادي الفنيدق لكرة القدم ينسحب من بطولة الهواة

نادي الفنيدق لكرة القدم ينسحب من بطولة الهواة
أيوب صدور
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 16:57

قرر النادي الرياضي الفنيدق لكرة القدم تجميد نشاطه برسم الموسم الرياضي الحالي، بسبب "غياب الدعم المالي واللوجستيكي، وخصوصا حرمانه من حافلة للتنشيط الرياضي"، وفق بلاغ له.

وأشار البلاغ الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه إلى أن قرار تجميد النشاط الرياضي للفريق جاء "عقب حرمانه من المنحة الجماعية لموسمي 2015/2017، بالإضافة إلى عدم التزام رئيس المجلس الجماعي بتعهداته تجاهه، ما انعكس على وضع النادي وأفقده أبسط مقومات إكمال غمار منافسات بطولة الهواة وكأس العرش".

وذكرت الوثيقة، المذيلة بتوقيع رئيس الفريق، محمد العمراني، أنه "أمام هذا المنعطف الخطير، وفي ظل عدم استجابة المسؤولين لنداءات النادي لإيجاد حلول، اضطر الفريق إلى تجميد نشاطه الرياضي والانسحاب من بطولة الهواة وجميع المنافسات الرسمية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.