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الرئيسية | رياضة | بنشرقي ينتقل لتقديمه لاعبا جديدا بلانس الفرنسي

بنشرقي ينتقل لتقديمه لاعبا جديدا بلانس الفرنسي

بنشرقي ينتقل لتقديمه لاعبا جديدا بلانس الفرنسي
هسبورت: عمر الشرايبي
الاثنين 27 غشت 2018 - 23:02

علمت "هسبورت" من مصادر مطلعة، أن مسؤولي نادي لانس الفرنسي توصلوا لاتفاق نهائي مع وكيل أعمال اللاعب المغربي أشرف بنشرقي، يقضي بانتقال الأخير إلى "الليغ 2" بنظام الإعارة مع إمكانية شراء العقد، بعد أن استغنى نادي الهلال السعودي عن خدماته للموسم الكروي المقبل.

وأفادت المصادر ذاتها، أن مهاجم الوداد البيضاوي السابق، سيغادر العاصمة السعودية الرياض صوب مدينة ملقا الإسبانية، صباح غد، حيث سيجتاز الفحص الطبي "الروتيني" قبل التوقيع في كشوفات نادي لانس، المتصدر الحالي لدوري درجة الثانية الفرنسي، ثم ينتقل إلى شمال فرنسا بمعية موفدي نادي "الدم والذهب" من أجل تقديمه الرسمي لأنصار الفريق ووسائل الإعلام.

جدير بالذكر أن الإدارة الفنية لنادي الهلال السعودي، قد قررت التخلي عن خدمات اللاعب المغربي، أشرف بنشرقي، حيث رضخت أخيرا لرغبة المدرب البرتغالي، جورج خيسوس، إذ وضعت اسمه، اليوم، بشكل رسمي، في لائحة الاستثمار، في أفق إعارته لأحد الأندية الراغبة في خدماته، علما أن اللاعب يطمح للممارسة في أوروبا.

الطاقم التقني لنادي "الزعيم"، ارتأى التضحية بمهاجمه المغربي لإتاحة الفرصة من أجل التعاقد مع أجنبي آخر، حيث تم التوقيع مع النجم الإماراتي عمر عبد الرحمان، بالإضافة إلى إبرام صفقة انتداب المهاجم الفرنسي باتيفيمبي غوميس، اللاعب السابق لفريق أولمبيك ليون الفرنسي، القادم من تجربة في الدوري التركي الممتاز رفقة نادي غلطة سراي التركي.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - كريم الاثنين 27 غشت 2018 - 23:15
بالتوفيق بن شرقي الدوري الفرنسي جيد من اجل صقل موهبتك الكروية
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19
2 - ahmed الاثنين 27 غشت 2018 - 23:24
the question is why bencharki didn't choose in the first time a club from europe.

in middle east you earn money, but you lose your future.
golf countries for a player how have more than 30 years.

I hope good luck for achraf with his new team. and its a chance for him to build a new future in Fotball sport
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5
3 - لم افهم الاثنين 27 غشت 2018 - 23:35
لم يفرض اسلوب لعبه في الدوري السعودي كيف يفرض اسلوب لعبه في الدوري الإسباني
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-14
4 - بسيط الثلاثاء 28 غشت 2018 - 00:05
بالت فيق يا بنشرقي ، و حظ سعيد أن شاء الله مع النادي الفرنسي
اللهم الدرجة الثانية في فرنسا احن لك من الدوري الممتاز عند آل قريش
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0
5 - متتبع الثلاثاء 28 غشت 2018 - 00:07
لماذا لاعبو أوروبا يتحسنون من سنة لأخرى بينما لاعبونا يسطع نجمهم لسنة أو سنتين ثم يتدهور مستواهم، أهو الغرور؟ أم أنه بمجردخروجهم من دائرة الفقر يحسبون أنهم قطعوا الواد و نشفوا رجليهم؟!!!
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0
6 - رياضي الثلاثاء 28 غشت 2018 - 00:10
خطوة جيدا قام بها اللاعب هي الهروب من جحيم الخليج ،صحيح ان الأندية الخليجية تمتلك إمكانيات ضخمة وتجهيزات حديتة كتلك التي تمتلكها أغلب الأندية الأوروبية لكن الدوري السعودي ليس مكان مناسب لإبن شرقي لإبراز إمكانياته المحترمة.
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