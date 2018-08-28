بنشرقي ينتقل لتقديمه لاعبا جديدا بلانس الفرنسي

هسبورت: عمر الشرايبي

علمت "هسبورت" من مصادر مطلعة، أن مسؤولي نادي لانس الفرنسي توصلوا لاتفاق نهائي مع وكيل أعمال اللاعب المغربي أشرف بنشرقي، يقضي بانتقال الأخير إلى "الليغ 2" بنظام الإعارة مع إمكانية شراء العقد، بعد أن استغنى نادي الهلال السعودي عن خدماته للموسم الكروي المقبل.

وأفادت المصادر ذاتها، أن مهاجم الوداد البيضاوي السابق، سيغادر العاصمة السعودية الرياض صوب مدينة ملقا الإسبانية، صباح غد، حيث سيجتاز الفحص الطبي "الروتيني" قبل التوقيع في كشوفات نادي لانس، المتصدر الحالي لدوري درجة الثانية الفرنسي، ثم ينتقل إلى شمال فرنسا بمعية موفدي نادي "الدم والذهب" من أجل تقديمه الرسمي لأنصار الفريق ووسائل الإعلام.

جدير بالذكر أن الإدارة الفنية لنادي الهلال السعودي، قد قررت التخلي عن خدمات اللاعب المغربي، أشرف بنشرقي، حيث رضخت أخيرا لرغبة المدرب البرتغالي، جورج خيسوس، إذ وضعت اسمه، اليوم، بشكل رسمي، في لائحة الاستثمار، في أفق إعارته لأحد الأندية الراغبة في خدماته، علما أن اللاعب يطمح للممارسة في أوروبا.

الطاقم التقني لنادي "الزعيم"، ارتأى التضحية بمهاجمه المغربي لإتاحة الفرصة من أجل التعاقد مع أجنبي آخر، حيث تم التوقيع مع النجم الإماراتي عمر عبد الرحمان، بالإضافة إلى إبرام صفقة انتداب المهاجم الفرنسي باتيفيمبي غوميس، اللاعب السابق لفريق أولمبيك ليون الفرنسي، القادم من تجربة في الدوري التركي الممتاز رفقة نادي غلطة سراي التركي.

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