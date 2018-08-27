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الرئيسية | رياضة | التعادل الإيجابي يحسم مباراة طنجة وسريع واد زم

التعادل الإيجابي يحسم مباراة طنجة وسريع واد زم

التعادل الإيجابي يحسم مباراة طنجة وسريع واد زم
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الاثنين 27 غشت 2018 - 20:20

أنهى التعادل الإيجابي هدف لمثله، نتيجة المباراة التي جمعت اليوم الاثنين بين فريقي اتحاد طنجة وضيفه سريع واد زم، برسم الجولة الأولى من البطولة الاحترافية.

وضغط لاعبو اتحاد طنجة مبكرا على مرمى سريع واد زم، بمناورات هجومية مسترسلة بحثا عن هدف التقدم، فيما اكتفى الضيوف بالاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لتهديد مرمى الحارس "الطنجاوي" طارق أوطاح.

وأثمر الضغط الهجومي لأصحاب الأرض، احتساب الحكم جمال بلبصري، ركلة جزاء لاتحاد طنجة في حدود الدقيقة 18 بعد إسقاط عبد الكبير الوادي، في معترك العمليات، ترجمها المهاجم المهدي النغمي لهدف التقدم.

وتواصل المد الهجومي من جانب "فرسان البوغاز" حيث خلق رفاق العميد أسامة غريب، العديد من محاولات التهديف، غير أن صمود لاعبي الخط الخلفي لسريع واد زم وتدخلات الحارس عبد العالي العدلاوي، منعت أصحاب الأرض من إحراز أهداف أخرى.

وبدأ سريع واد زم أطوار الجولة الثانية بتهديد مرمى "فارس البوغاز" في كرات هجومية مسترسلة، كانوا من خلالها قريبين من العودة في نتيجة المواجهة، قبل أن يتأتى لهم ذلك من كرة تابثة حولها عصام البودالي إلى هدف التعادل في شباك الحارس أوطاح، في الدقيقة 59.

وتبادل لاعبو الطرفين بعض محاولات التهديف خلال الـ30 دقيقة الأخيرة من المباراة، إلا أنها لم تعرف طريقها إلى الشباك، قبل إنهاء الحكم بلبصري، مجريات المواجهة باقتسام الفريقين لنقاطها.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - H MEN الاثنين 27 غشت 2018 - 20:38
طنجة يلزمها مدرب ذو تجربة لمواجهة بطولة صعبة وشاقة,اليوم ظهر الفريق وكانه يلعب بطولة الاحياء ونجا من الهزيمة
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2 - حميد الاثنين 27 غشت 2018 - 20:55
برافو السريع بداية موفقة ان شاء الله
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