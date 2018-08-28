خمسة أسماء جديدة تعزز المنتخب المغربي قبل مواجهة مالاوي

هسبورت - آمال بلحاج*

أَعلن الناخب الوطني هيرفي رونار، صباح اليوم الثلاثاء، عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي، التي ستواجه منتخب مالاوي، في الثامن من شتنبر المقبل، على أرضية مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، وذلك برسم الجولة الثانية من الإقصائيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

واحتفظ المدرب الفرنسي، بأغلب العناصر التي شاركت في النسخة الماضية من نهائيات كأس العالم روسيا 2018، مع تسجيل غياب العميد المهدي بنعطية، وإضافة بعض الأسماء الجديدة، أمثال نايف أكرد الذي انتقل حديثا إلى نادي ديجون الفرنسي، ثم لاعب نادي أجاكس أمستردام نصير مزراوي الذي حاول الاتحاد الهولندي أخيرا استمالته لحمل قميص "الطواحين"، بالإضافة إلى أشرف بنشرقي الذي وقّع أمس في كشوفات نادي لانس الفرنسي، والعائد ياسين بامو، لاعب نادي كان الفرنسي، وأخيرا وليد الحجام من فريق أميان الفرنسي.

وأبقى "الثعلب" الفرنسي، على المحترفين المغاربة الذين انتقلوا لخوض تجارب في الدوريات الخليجية، على الرّغم من موقفه السابق بخصوص اللاعبين الممارسين في الخليج، هذا في الوقت الذي احتفظ فيه باللاعب مبارك بوصوفة رغم "عطالته".

وجاءت تشكيلة المنتخب الوطني على الشكل التالي:

حراسة المرمى: منير الكجوي المحمدي- ياسين بونو- أحمد رضى التكناوتي.

الدفاع: نبيل درار- مروان داكوستا- غانم سايس- حمزة منديل- سفيان أمرابط- أشرف حكيمي- نايف أكرد- وليد الحجام.

وسط الميدان: كريم الأحمدي- يوسف أيت بناصر- مبارك بوصوفة- يونس بلهندة- أمين حارث- فيصل فجر- نور الدين أمرابط- حكيم زياش.

الهجوم: أيوب الكعبي- خالد بوطيب- نصير مزراوي- يوسف النصيري- ياسين بامو- أشرف بنشرقي.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com