"ريمونتادا" تقود المغربي الزهر إلى تشكيلة "الليغا"

أوعنا بلعيد

حجز الدولي المغربي نبيل الزهر، لاعب ليغانيس الإسباني، مكانه ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثانية بالدوري الإسباني "لاليغا"، عقب تألقه بقوة أمام الفريق الباسكي العنيد ريال سوسيداد وتسجيله لهدفين وإرغام الزوار على اقتسام نقاط المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما، خلال المواجهة التي جرت فوق أرضية الملعب البلدي دي بوتاركي وقادها الحكم خوسيه موتويرا مونتيرو.

وقدّم النجم المغربي واحدة من أفضل مبارياته أمام فريق ريال سوسيداد، الذي حلّ ضيفا ثقيلا على ناديه ليغانيس، وتمكن من تسجيل هدفين في شوط المباراة الأول بالدقيقة الـ11 عن طريق اللاعب دافييد زوروتوزا، والدقيقة الـ17 بواسطة اللاعب أسير إيارامندي، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم الزوار بهدفين دون رد.

وظهر النجم المغربي بقوة طيلة مجريات اللقاء، وتوج مجهوده بهدفين خلال مجريات الشوط الثاني، منح بهما نقطة ثمينة لناديه ليغانيس، بعد أن تمكن من تقليص النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ54 من تسديدة قوية من خارج مربع العمليات. وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، ظهر نبيل الزهر مجددا وتمكن من تسجيل هدف عالمي في الدقيقة الـ88، والذي قوبل بوابل من التصفيقات من قبل أنصار ليغانيس.

وخطف نبيل الزهر نجومية اللقاء، وتوج مجهوده باختياره ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثانية بـ"الليغا" والتي شهدت وجود كل من الحارس يان أوبلاك (أتليتكو مدريد)، بينما وجد في الخط الدفاعي كل من جوردي ألبا (برشلونة) ماريو هيرموسو (إسبانيول برشلونة) لاغويرديا (الافيس)، ادفينكولا (رايو فاييكانو).. وفي خط الوسط، تم اختيار كل من اسير اياراميندي (ريال سوسيداد)، اسينسيو (ريال مدريد)، غرانييرو (إسبانيول برشلونة)، بينما قاد الخط الهجومي للتشكيلة المثالية بالجولة الثانية بالليغا كل من النجم المغربي نبيل الزهر (ليغانيس)، غاريث بيل (ريال مدريد)، أنخيل (خيتافي).

واستمر نبيل الزهر في تقديم عروضه القوية بالدوري الإسباني رفقة ناديه السابق ليفانتي، قبل أن ينتقل بالميركاتو الصيفي الحالي إلى نادي ليغانيس، والذي سجل برفقته هدفين من جولتين في مسابقة الليغا.

يذكر بأن نبيل الزهر كان حاضرا كذلك في التشكيلة المثالية للجولة الثانية من الدوري الإسباني لاليغا، حسب مؤشر وإحصائيات SofaScore بعد ثنائيته أمام ريال سوسيداد.