النجل الأكبر لرونالدو يتمرن مع صغار يوفنتوس

هسبريس - أ.ف.ب

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، الثلاثاء، أن النجل الأكبر لكريستيانو رونالدو والبالغ ثمانية اعوام بدأ التمارين في مركز الإعداد الخاص بنادي يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم الذي انضم إليه النجم البرتغالي قادما من ريال مدريد الإسباني.

والتقطت صور للصغير كريستيانو جونيور، المولود في يونيو 2010، أثناء مشاركته في تمارين فريق تحت 9 أعوام التابع للنادي، كما شوهدت شريكة النجم البرتغالي جورجينا رودريغيز تتابع التمارين.

وصرح رونالدو (33 عاما) "إنه مثلي عندما كنت صغيرا"، متناولا ابنه البكر بين أربعة اطفال، مضيفا "هو منافس. ويكره الخسارة".

وتابع "سيصبح مثلي، أنا واثق من ذلك 100 في المئة. أحب تلقينه بعض الأمور، وفي النهاية هو من سيختار ماذا سيفعل، وسيحظى بدعمي باستمرار".

وخلص رونالدو إلى القول "لكن من الواضح أنني أريده أن يصبح لاعب كرة قدم لأنني أعتقد بأن لديه شغف بهذه الرياضة".

وكان كريستيانو رونالدو الحائز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، التحق بنادي يوفنتوس هذا الصيف قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.