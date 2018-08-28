أجاكس يعول على زياش للتأهل من قلب كييف‬

بلعيد أوعنا

خاض الدولي المغربي حكيم زياش مرانه الأخير رفقه ناديه أجاكس أمستردام الهولندي لكرة القدم تأهبا لمواجهة نادي دينامو كييف الأوكراني، مساء اليوم الثلاثاء، برسم إياب الدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا، في المواجهة النارية التي سيحتضنها ملعب أولمبيسكي الوطني الرياضي.

ويعول إريك تين هاخ، المدير الفني لفريق أجاكس أمستردام، على خدمات النجم المغربي حكيم زياش من أجل العودة ببطاقة التأهل إلى دوري المجموعات، لاسيما أن المباراة لن تكون سهلة على الفريق الهولندي الذي عانى من هجمات الفريق الأوكراني في لقاء الذهاب. ورغم فوز الفريق المضيف بثلاثة أهداف، فإن الزوار تمكنوا من تسجيل هدف واحد في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب توماسز كيدزيورا، وهو الهدف الذي سيمنح شحنة معنوية كبيرة لأصحاب الأرض اليوم، من أجل تدارك فارق الهدفين وقلب الطاولة على العملاق الهولندي.

وقدم حكيم زياش أداء لافتا في لقاء الذهاب، وسجل هدفا من الأهداف الثلاثة التي فاز بها ناديه، عندما استقرت تسديدته داخل الشباك في الدقيقة 35، بينما افتتح حصة التهديف لأجاكس اللاعب دوني فان دي بيك في الدقيقة 2، وسجل اللاعب دوشان تاديتش الهدف الثالث لأجاكس في الدقيقة 43. واستمر ضغط الفريق المضيف على مرمى الزوار محاولا تسجيل أهداف أخرى، إذ صنع النجم زياش العديد من الفرص لزملائه في الشوط الثاني، وشكل تهديدا خطيرا على دفاع الفريق الأوكراني، لكن بقيت النتيجة على حالها ولم يستطع أي فريق التهديف.

وتألق حكيم زياش بقوة أمام ديناموكييف في لقاء الذهاب، إذ سدد 5 تسديدات، منها 3 بين الخشبات الثلاث؛ كما حرمه القائم من هدف محقق، واستمر عطاؤه طيلة الدقائق التسعين، وكان من أبرز مفاتيح اللعب لدى الفريق الهولندي، إذ تمر أغلب الكرات على رجله؛ كما تألق في الربط بين خط الوسط والهجوم، وهو ما سيحاول ألكسندر شوفكوفسكي، مدرب الفريق الأوكراني، تجاوزه بالحد من خطوة النجم المغربي، الذي يقدم مستويات كبيرة رفقة عملاق الكرة الهولندية، وكان مرشحا بقوة للخروج في الميركاتو الصيفي الحالي لخوض تجربة احترافية جديدة في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، لكن ناديه أكد تمسكه بخدماته، لاسيما أنه يريد الذهاب بعيدا في مسابقة ذات الأذنين.

ووفق إحصائيات Opta فإن النجم المغربي حكيم زياش أكثر لاعب قام بصناعة محاولات التسجيل رفقة ناديه في السنوات الثلاث الأخيرة في الدوري الهولندي، إذ صنع المايسترو المغربي ما مجموعة 366 محاولة في 102 مباراة لعبها، وهنا يتجلى دوره الكبير كصانع ألعاب متميز، إذ يمرر لزملائه أكثر من 3 فرص سانحة للتهديف في المباراة الواحدة، كما أنه ذو نزعة هجومية أيضا، إذ يساهم في تسجيل الأهداف لفريق أجاكس، سواء من هجمات منظمة أو من كرات ثابتة. بينما حل المغربي ياسين أيوب في المركز الخامس برصيد 167 محاولة خلال 88 مباراة.

ويكفي أجاكس الخروج بنتيجة التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف في مباراة الليلة من أجل حجز بطاقة العبور لدور المجموعات، وهو ما سيحاول الفريق الهولندي تحقيقه، لاسيما عقب غيابه عن دور المجموعات في النسخة الماضية؛ فيما يتعين على دينامو كييف الفوز بهدفين نظيفين من أجل الاستمرار في المسابقة.

يذكر أن الناخب المغربي هيرفي رونار وجه الدعوة إلى حكيم زياش ونصير مزراوي، لاعبي أجاكس، ليكونا ضمن القائمة النهائية للأسود التي ضمت 25 لاعبا تم استدعاؤهم من أجل خوض مباراة مالاوي، برسم الإقصائيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا 2019.