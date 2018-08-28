الوداد يعود بتعادل من الطوغو ويتربع على الصدارة

هسبريس - و.م.ع

عزز فريق الوداد البيضاوي مركزه في صدارة المجموعة الثالثة، وأكد أحقيته في التأهل على رأس المجموعة، بعد تعادله بميدان توغو بور الطوغولي بصفر لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب كيغي بلومي، برسم منافسات الجولة السادسة والأخيرة.

وكان "الفريق الأحمر" قد ضمن التأهل لدور ربع النهاية مند الجولة الماضية، عندما تفوق على مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي بهدف للاشيء، سجله أنس الأصباحي في الدقيقة 56.

وأنهى الوداد البيضاوي مشوار دور المجموعات في المركز الأول بمجموع 12 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات، حيث لم يتجرع حامل اللقب مرارة الهزيمة في المباريات الست.

من جهته انتزع حوريا كوناكري الغاني بطاقة التأهل الثانية بعد عودته بنتيجة التعادل من ميدان ماميلودي صن داونز الجنوب الافريقي بصفر لمثله، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني.

وفي المقابل، لم يتوفق الممثل الثاني لكرة القدم المغربية في المسابقة ذاتها الدفاع الحسني الجديدي في انتزاع بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثانية بعد أن اكتفى بالتعادل في وقت سابق اليوم أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي الذي تأهل على رأس المجموعة برصيد 12 نقطة.

وأنهى الفريق الجديدي بعد هذا التعادل دور المجموعات في المركز الثالث بمجموع 6 نقاط، خلف وفاق سطيف الجزائري الذي تأهل لدور الربع بعد تفوقه على المولودية في مواجهة جزائرية خالصة بهدفين لواحد. ورفع الفريق الجزائري وفاق سطيف، رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، ليرافق الفريق الكونغولي، فيما ظل الفريق الجزائري الثاني نادي المولودية في المركز الأخير بخمس نقاط .