أبطال أوروبا .. أجاكس يتأهل إلى دور المجموعات‎

هسبريس ـ مُتابعة

صعد فريق أجاكس الهولندي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تعادل مع مضيفه دينامو كييف الأوكراني سلبيا اليوم الثلاثاء في إياب الدور المؤهل لدور المجموعات بالبطولة.

وفشل فريق دينامو كييف في الثأر من هزيمته 3-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت بهولندا ليصعد أجاكس إلى دور المجموعات بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-1.

وفرض أجاكس سيطرته على مجريات اللعب في المباراة التي شهدت تألق اللاعب المغربي حكيم زياش، بينما حرم القائم الفريق الهولندي من تسجيل هدفين من فرصتين مؤكدتين.