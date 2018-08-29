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كُتّاب وآراء
المغرب يُفاوض إسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال مشترك سنة 2030
فِي الوقت الذي يتحرّك فيه الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من أجل الحصول على موافقة السلطات العليا للبلاد، لمشاركة المملكة المغربية في ترشّحها المقبل لاحتضان نسخة 2030 من نهائيات كأس العالم، وجّه المسؤولون المغاربة بوصلتهم نحو أوروبا، طمعا في الظفر بتنظيم البطولة العالمية، بعد خسارة نسخة 2026 أمام الملف الثلاثي المشترك بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.
وكشفت مصادر إعلامية أجنبية، أن المملكة المغربية تفاوض كلا من إسبانيا والبرتغال، من أجل إقناعهم بالتقدّم بملف مشترك لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، بعدما فشل المغرب وحيدا في الظفر بنسخة 2026، أمام الملف الثلاثي الذي يضم كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، وذلك رغبة منهم في تقوية حظوظهم للفوز بهذه النسخة، علما أن بلدانا أخرى قد أعلنت رغبتها في الترشح لـ"مونديال" 2030.
وفي حال توصّلت الأطراف الثلاثة المعنية بالأمر إلى اتفاق نهائي، سيتم الإعلان عن القرار بشكل رسمي، في أفق التحضير لملف ثلاثي قوي، قادر على منافسة باقي الدول المرتقب أن تترشّح لنفس النسخة، فيما سيكون على الجزائر البحث عن بلد آخر ينافس رفقته على الظفر بنسخة 2030 من "المونديال"، أو التراجع عن فكرة الترشح، إن نال المغرب موافقة إسبانيا والبرتغال.
وكانت صحيفة النهار الجزائرية، قد أكّدت أن خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يستعد لتقديم طلب رسمي إلى وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، لمناقشة ملف التنظيم المشترك بين الجزائر والمغرب وتونس، لنهائيات كأس العالم 2030، وذلك لطرح الملف على الحكومة الجزائرية ومناقشته، خلال انعقاد مجلس الوزراء خلال الشهر المقبل.
وأضافت المصادر ذاتها، أن رئيس الاتحاد الجزائري، ينتظر الضوء الأخضر من السلطات العليا للجزائر، من أجل الإعلان رسميا عن قرار الترشح الثلاثي المشترك بين بلاده والمغرب وتونس، مشيرة إلى أن هذه الخطوة الرسمية جاءت مباشرة بعد انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد شمال إفريقيا يوم السبت الماضي، والتي تم خلالها التشاور مع مسؤولي البلدان المعنية بالأمر، حول موضوع الترشح الثلاثي، إلا أن موقف المملكة المغربية يظل غامضا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (56)
- عكاشة أبو حفصـــــ* عكاشة *ــــــة .
المونديال يجب ألا ينسينا المستقبل وبناء ما يمكن بناؤه في محيطنا الطبيعي. ينبغي ألا نقع في فخ المشرق العربي الذي غرق في أحقاد مفتعلة في حين أن العدو الحقيقي لهذه الأمم هو الجهل والتعنت وتغييب العقل والمصلحة العامة. هذا مجرد رأي
ثانيا المغرب لا يمكن العمل مع عدوه الدي يريد تقسيم أرضه حتى لا يعطي إنطباع لدول العالم أن الجزائر على حق. لأن الوحدة الوطنية أرقى من كل الأشياء.
هل تظن أن المغرب سيقوم بالإشهار للجزائر المعزولة و المندوبة و تحاول تحسين صورتها بكل الوسائل بعدما سرقت كل شيء من المغرب و تدعي أنه تاريخها و تخصص جيش إلكتروني لتشويه المغرب.
المغرب لا يسمح لعدوه بمنافسته. الجزائر كان تريد مزاحمة المغرب في تنظيم كأس العالم و كانت تتجسس على المغرب و إنفضح أمرها لما أصبح التنظيم جماعي.
لمادا الجزائر كانت تحارب مشاركة المغرب في إجتماع دول جوار ليبيا؟
المغربي عدوه هو الجزائري و تتلون و تخطط للشر.
- الان فكرة ملف مشترك بين الماروك ,دزاير وتونس هي فكرة قائمة على العاطفة.
- فكرة ملف مشترك مع اسبانيا والبرتغال هي فكرة واقعية وعقلانية وتمنحها فرصة الفوز, لكن هناك مشكل, سوف نظهر خلال البطولة كـ اسوء تنظيم من بين الثلاثة, الفيفا سوف تعطي اهم المباريات لـ اسبانيا وهدا منطقي لانها هده الاخيرة لديها ملاعب ضخمة وخبرة وامكانيات تفوقنا كثيرا. تركيز سوف يكون كله على اسبانيا وسوف نحصل على اهتمام أقل.
- فكرة تقديم ملف منفرد اصبحت حاليا صعبة حتى على الدول المتقدمة فـ بالكم بنا.
خلاصة :
هالمرة اما يختارو الخيار الواقعي ويبعدو عن العاطفة, او ديرو بناقص ونركزو على حاجة اخرى.
+ إيلا قدر الله وبغينا نترشحو اللهم مع الجزائر و تونس ولا اسبانيا اللي خوات بينا والبرتغال اللي صوتات لامريكا
موقفنا مع هاد الدول غادي يكون ضعيف وماشي بعيد يعطيونا مجموعة وحدة تلعب عدنا ويسميونا نظمنا كاس عالم
اما مع دول الجوار غادي يكون موقفنا آقوى
و من هادشي كلو راه مخصنا نترشحو يا يعطيوها لينا بخاطرهم يا بلاش
الكل عاق ؤفاق اراكم تتكدبو علاشعبؤتتسرقوه
البلاد مافيها لا أمن وقطاع التعليم متهالك وقطاع الصحة مثل الازبال.
البلاد مافيها ماء الصالح للشرب في عدد من القرى والمدن وقال لك كأس العالم ...
بلد نصف أرضه مافيه السكة الحديدية ، قطار حدو مراكش ، والطريق السيار بين مراكش وأكادير لو عُرض على الأخصائيين بأوربا سوف يقولون أنه غير صالح أبدا وهذا الطريق هو موت للشعب ، طريق سيار جد خطير كله منعرجات خطيرة وفيه طلع نزل. .
بلد فيه ضجيج بزااااف ، الليل مثل النهار كثرة البشر والشباب الضائع لا دين لا خدمة لا مدرسة ، شباب مدمن على الأزقة ليلا ونهارا مع المخذرات والخمر والقرقوبي والتشرميل ...
بلد لا توجد حتى مراحيض عمومية ، بلد فيه مواعيد على الفحص بالسكانير على مدى سنة ستة أشهر وتسعة أشهر هههه قال لك كأس العالم. ..
بلد إذا دخلت إلى المستعجلات كأنك دخلت إلى مرحاض عمومي بألمانيا ، وقد يكون المرحاض أفضل من المستعجلات. ...
بلد تركب السيارة وتسقط في حفر وكل مرة تقف سيارتك يقف عليك مغربي يريد جوج دراهم حتى إذا أردت الصلاة في المسجد ههههه
زائد ان اسبانيا لم تعد تعج بالنجوم كالسابق و بطولتها الليگا ستنحدر مع الوقت كما ان منتخبها عدا إنجاز ٢٠١٠ لم تنجز شيءً يُذكر
+٢)في ٢٠٣٠ ستتقدم انكلتيرا و ربما الصين كذلك للترشح
النقطة الوحيدة المظيئة في هذا الترشح هو ان هذه الدول تجمعها قوة السياحة وتجمع قرتين
ملاحظة اخيرة (البنيات التحتية للبرتغال ضعيفة يمكن مقارنتها بالمغرب )
انا متأكد بان الإسبان سيطردون المغاربة، فهم لن يرضوا ان يتقاسموا ملفا مع "المورو". بل ان ترشحوا فمع اخوانهم البرتغاليين فقط.
وعندما يطرد الإسبان المغاربة، هل ستكون للمغاربة الجرأة للتوجه للجزائر وتونس ومطالبتهم بدفع ملف مشترك واخواننا يدرون بان المغرب كان قد فضل الإسبان والبرتغال عليهم ؟ حلل وناقش. انه المغرب فلا تستغرب!
لا ننسا ان اسبانيا تكره المغرب وتحتل سبتة ومليليا.
انا كمواطن مغربي أعيش في الخارج لما أزور المغرب اتساءل هل هناك حكومة؟ اكيف يعقل ان تتركوا الااف المتسولين يرهقون الناس في كل مكان؟ اكيف يعقل في كل زنقة حارس السيارة، اكيف يعقل الازبال و الروائح الكريهة في كل مكان، هل هاءولاء المسؤولين لا يعيشون في البلد لا يَرَوْن كل هاذا؟
اضن ان تسوية هاده الأمور أولى من تنضيم كاس العالم.
بالنسبة للجزائر هي في الوقت الراهن ليست على استعداد حتى لتنظيم مهرجان غنائي لان الشعب لا يرضى بذلك لان مشاكلنا الاقتصادية لا تسمح لنا بذلك نحن لا نملك اقتصادا قويا ولا دولة غنية مثل المغرب نحن في حاجة الى عمل ومستشفيات ومدارس وجامعات وشباب ليس مثل شباب المغرب يتوفر على كل شيئ شبابنا مازال يعاني من البطالة ولذلك نراه يخوض المغامرات للضفة الاخرى في حين المغرب له كل الامكانيات لتنظيم كاس العالم بعدما حل كل مشاكل الشباب وقام بتقوية بنيته التحتية من مستشفيات وجامعات وقضى على البطالة وعلى أزمة السكن والماء في حين نحن في الجزائر ما زلنا متأخرين عنه بمائة سنة ولذلك يستحيل علينا أن نشاركه في تنظيم كاس العالم
رغم انها لها من منشات وموارد مالية تستطيع ان تؤهلها للترشح الا انه لا الحكومة ولا الشعب يهمه ذلك الامر.
الجزائر تعمل وتبنى نفسها بمشاريع هامة فى كل المجالات التى تجعلها تتقدم اكثر فى مجال التنمية البشرية من جهة وتطوير اقتصادها من اخرى وليست منشغلة بالمشاريع على الورق وبيع الوهم لشعبها.
يا ليتنا نفاوض اسبانيا والبرتغال من اجل النهوض بالصحة و التعليم ...
هذا أمر مهم جداً وﻻ أضن سيرفضون انجاح سيكون % 100 مسافة قريبة 14 كم ؛ والقطارات والقطر السريع موجودون لدينا.
لما يدهبون لقضاء عطلة الصيف في المغرب
لا يفرحهم المغرب
الأوساخ
السرقة
الفساد
عدم النضام
المتسولين
كثرة الأفارقة المجلوقين
الأثمنة
المستشفيات
هاذوا راهم مغاربة لا يعجبهم ألموقف
تنضيم كأس العالم سيعري عورتكم الموسخة للعالم
بينكم وبين تنضيم كأس العالم 25 سنة ديال الخدمة ليلا و نهارا
دون مافيا الأثمنة و مافيا الفساد و مافيا السكن .
المستشفى المغربي
الطبيب منتوف
الممرض منتوف
الأرض منتوفة
الدواء غير موجود
كارثة
مستشفى الحيوانات في سويسرا أحسن منه
خصهم تنضيم كأس العالم
أنا بعدة ملي كنتفرج في القنوات التلفزية العالمية كنكون فرحان
كنقلب القناة المغربية كنشوف كلشي منتوف
الأرض منتوفة و محفرة الإنسان منتوف
هاد الشي غير في التلفزة أما الواقع ؟ مصيبة
خدموا الأرض
خدموا الإنسان
عاد فكروا في كأس العالم
قاليهم، أنا و القايد كنتخلصو مليون الفرنك.
لأن البنيات المرحاضية في المغرب لا تضاهيها إلا البنيات التحتية الطرقية و النظافة !
الله يعطينا وجهكم!
اعتقد الملف مع اسبانيا والبرتغال افضل بحكم الموقع وايضا علاقاتنا مع هذه الدول جيدة وسيضيف للمغرب امور وتجربة اكبر في التنظيم .
الواحد اقلب اللي اهزوا لفوق ماشي اللي يجرو لتحت ,
نتمنى له التوفيق ان شاء الله ولنكن متفائلين .
لا زال المغاربة يعيشون في الكهوف و يسقون المياه على ظهر الحمير.