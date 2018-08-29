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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | رياضة | المغرب يُفاوض إسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال مشترك سنة 2030

المغرب يُفاوض إسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال مشترك سنة 2030

المغرب يُفاوض إسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال مشترك سنة 2030
هسبورت - أمال بلحاج*
الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:00

فِي الوقت الذي يتحرّك فيه الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من أجل الحصول على موافقة السلطات العليا للبلاد، لمشاركة المملكة المغربية في ترشّحها المقبل لاحتضان نسخة 2030 من نهائيات كأس العالم، وجّه المسؤولون المغاربة بوصلتهم نحو أوروبا، طمعا في الظفر بتنظيم البطولة العالمية، بعد خسارة نسخة 2026 أمام الملف الثلاثي المشترك بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وكشفت مصادر إعلامية أجنبية، أن المملكة المغربية تفاوض كلا من إسبانيا والبرتغال، من أجل إقناعهم بالتقدّم بملف مشترك لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، بعدما فشل المغرب وحيدا في الظفر بنسخة 2026، أمام الملف الثلاثي الذي يضم كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، وذلك رغبة منهم في تقوية حظوظهم للفوز بهذه النسخة، علما أن بلدانا أخرى قد أعلنت رغبتها في الترشح لـ"مونديال" 2030.

وفي حال توصّلت الأطراف الثلاثة المعنية بالأمر إلى اتفاق نهائي، سيتم الإعلان عن القرار بشكل رسمي، في أفق التحضير لملف ثلاثي قوي، قادر على منافسة باقي الدول المرتقب أن تترشّح لنفس النسخة، فيما سيكون على الجزائر البحث عن بلد آخر ينافس رفقته على الظفر بنسخة 2030 من "المونديال"، أو التراجع عن فكرة الترشح، إن نال المغرب موافقة إسبانيا والبرتغال.

وكانت صحيفة النهار الجزائرية، قد أكّدت أن خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يستعد لتقديم طلب رسمي إلى وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، لمناقشة ملف التنظيم المشترك بين الجزائر والمغرب وتونس، لنهائيات كأس العالم 2030، وذلك لطرح الملف على الحكومة الجزائرية ومناقشته، خلال انعقاد مجلس الوزراء خلال الشهر المقبل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن رئيس الاتحاد الجزائري، ينتظر الضوء الأخضر من السلطات العليا للجزائر، من أجل الإعلان رسميا عن قرار الترشح الثلاثي المشترك بين بلاده والمغرب وتونس، مشيرة إلى أن هذه الخطوة الرسمية جاءت مباشرة بعد انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد شمال إفريقيا يوم السبت الماضي، والتي تم خلالها التشاور مع مسؤولي البلدان المعنية بالأمر، حول موضوع الترشح الثلاثي، إلا أن موقف المملكة المغربية يظل غامضا.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (56)

1 - ilyas الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:09
إد وافق الإسبان والبرتغال تنجح بنسبة كبيرة،لكن لا أضن أنهم سوف يوافقون.فرق كبير بين الضفتين.
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26
2 - بلادي بلاد الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:13
لازال باءعوا الأوهام للشعب يعرضون سلعتهم الباءرة على المواطن المدوخ ...........
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102
3 - ouadie الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:13
لو كان الخبر حقيقي هذا معناه اننا ماعندنا نفس اصلا هم لم يصوتوا للملف المغربي في 2026 و 2030 محجوزة لانجلترا الاذكى 2034 مع تونس و الجزاير هكذا يجب التخطيط و 16 سنة كافية لتجهيز البلدان الثلاثة بطرق و مطارات و فنادق باستثمار سنوي بسيط مليار دولار كل سنة من كل دولة يعني 48 مليار دولار ماتحسوش بيها تاتلقاو راسكم واجدين و بدون ضغط على ميزانياتكم
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52
4 - Ha. Mi. D الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:14
مصرحية تلوح في قصص احديدان ،من هدي لوحدا اخري بدون جدوى ،يجب الترشح لنيل شهادة الضعف الدولية في شتى الميادين.
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54
5 - البرنس الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:15
في الوقت الذي يطالب فيه الشعبان بفتح الحدود و اعادة أواصر الاخوة و حسن الجيران مع جارتنا الشقيقة الجزائر نرى المسؤولين دائما يغطون رؤوسهم كالنعامة، نريد التنظيم مع جارتنا الشرقية الجزائر حتى يتسنى لنا اعادة ما شتتته السياسة العمياء لقادة البلدين التي تسعى جاهدة الى خلق أجواء التوتر حتى يتسنى لهم البقاء في مناصبهم و مراكمة الثروات على حساب الشعبين، و عيقوا و براكة من الطنيييز
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44
6 - الامازيغي الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:17
اسبانيا لها الكامبنو وًالبرناليو و واندا ميتروبولتانو و مستايا و سان ماميس... من أنتم ؟ ملعب مراكش الكبير 40 الف كامبنو 100 الف حلل وًناقش
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-12
7 - Mahzala الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:18
سياسة الغباء والأستهتار تتركون الجيران وتدهبوب للبراني لمدا لا نتقرب من جيراننا الجزاءرين حتا ولو كان الملف فاشل المهم هو التقرب من أبناء جلدتنا في الشدة والرخاء لكي تقوي العلاقة بيننا
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26
8 - المهدي الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:19
فعلا انه لأمر سوريالي ان يسعى بلد تتفشى فيه الكوليرا لتنظيم كأس العالم ! لا أشمت في أحد لكن عاش من عرف قدره .. وبالمناسبة حتى المغرب خاصّو يتكمش راه ما غاينظم حتى دوري دالكرة الحديدية la pétanque ...
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24
9 - تماسينت المنسية al hoceima الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:19
و ها وجهي الى نظمتو كاس العالم في المغرب قبل عام 2066 ,بلد ينخره الفساد بكل ما تحمل الكلمة ولا بنية تحتية ولا مستشفيات والازبال والاكتظاظات في كل مكان واللائحة طوييييييييلة.
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40
10 - عكاشة أبو حفصـــــــــــة . الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:19
إن الموقع الاستراتيجي للمملكة وقربها من أسبانيا والبرتغال يؤهلها لاحتضان هذه التظاهرة العالمية في أفق 2030 . أتمنى التوفيق لبلادي . السلام عليكم .

- عكاشة أبو حفصـــــ* عكاشة *ــــــة .
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-23
11 - المرابطي الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:20
أعلم أن هذا الكلام لن يروق لكثيرين لكني أعتبره عين العقل وهو إشراك الجزائر وتونس في هذه المبادرة ليكون الملف خماسيا... طبعا، يمكن للدولتين الرفض... لكن ذلك سيأتي برغبة منهما. المهم ألا ندير ظهرنا للموقف المشرف الذي وقفته الدولتان في آخر تصويت على تنظيم المونديال.
المونديال يجب ألا ينسينا المستقبل وبناء ما يمكن بناؤه في محيطنا الطبيعي. ينبغي ألا نقع في فخ المشرق العربي الذي غرق في أحقاد مفتعلة في حين أن العدو الحقيقي لهذه الأمم هو الجهل والتعنت وتغييب العقل والمصلحة العامة. هذا مجرد رأي
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14
12 - م ع الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:21
الجزائر عليها تفكيك مخيمات تندوف و طرد اللاجئين الأفارقة بتندوف لدولهم و تسليم كل شخص متورط في جرائم ضد الإنسانية للمغرب لمحاكمته و الإعتراف بمغربية الصحراء الشرقية و جزيرة ليلى. لما تفعل هده الإشياء يمكن للمغرب دراسة طلب الجزائر لكن رغم دلك لا يوافق لأن المغرب لا يلوث صورته بدولة إرهابية و تعاني الأوبئة كالكوليرا و بوحمرون و حمى الأبقار و لا تتوفر على مراحيض بما بالك بفنادق.
ثانيا المغرب لا يمكن العمل مع عدوه الدي يريد تقسيم أرضه حتى لا يعطي إنطباع لدول العالم أن الجزائر على حق. لأن الوحدة الوطنية أرقى من كل الأشياء.
هل تظن أن المغرب سيقوم بالإشهار للجزائر المعزولة و المندوبة و تحاول تحسين صورتها بكل الوسائل بعدما سرقت كل شيء من المغرب و تدعي أنه تاريخها و تخصص جيش إلكتروني لتشويه المغرب.
المغرب لا يسمح لعدوه بمنافسته. الجزائر كان تريد مزاحمة المغرب في تنظيم كأس العالم و كانت تتجسس على المغرب و إنفضح أمرها لما أصبح التنظيم جماعي.
لمادا الجزائر كانت تحارب مشاركة المغرب في إجتماع دول جوار ليبيا؟
المغربي عدوه هو الجزائري و تتلون و تخطط للشر.
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2
13 - Man of truth الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:22
لنفكر بقليل من العقل, في جميع المحاولات السابقة اعتمدنا على اشياء عاطفية أكثر منها واقعية لدلك كانت نتيجة سلبية.
- الان فكرة ملف مشترك بين الماروك ,دزاير وتونس هي فكرة قائمة على العاطفة.
- فكرة ملف مشترك مع اسبانيا والبرتغال هي فكرة واقعية وعقلانية وتمنحها فرصة الفوز, لكن هناك مشكل, سوف نظهر خلال البطولة كـ اسوء تنظيم من بين الثلاثة, الفيفا سوف تعطي اهم المباريات لـ اسبانيا وهدا منطقي لانها هده الاخيرة لديها ملاعب ضخمة وخبرة وامكانيات تفوقنا كثيرا. تركيز سوف يكون كله على اسبانيا وسوف نحصل على اهتمام أقل.
- فكرة تقديم ملف منفرد اصبحت حاليا صعبة حتى على الدول المتقدمة فـ بالكم بنا.

خلاصة :
هالمرة اما يختارو الخيار الواقعي ويبعدو عن العاطفة, او ديرو بناقص ونركزو على حاجة اخرى.
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7
14 - massinissa الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:22
صافي صافي باراكا علينا راه معدنا نفس إيلا عاودنا ترشحنا
+ إيلا قدر الله وبغينا نترشحو اللهم مع الجزائر و تونس ولا اسبانيا اللي خوات بينا والبرتغال اللي صوتات لامريكا
موقفنا مع هاد الدول غادي يكون ضعيف وماشي بعيد يعطيونا مجموعة وحدة تلعب عدنا ويسميونا نظمنا كاس عالم
اما مع دول الجوار غادي يكون موقفنا آقوى
و من هادشي كلو راه مخصنا نترشحو يا يعطيوها لينا بخاطرهم يا بلاش
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-1
15 - wood الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:23
على ما يبدو ان المخزن سيبقى يلاحق تنظيم كأس العالم الى ان يوم القيامة ، فبعد اكتشف استعالة منحه تنظيم هذه التظاهرة بدأ يبحث عن من يختبئ ورائه عله يكون مشاركا في هذا التنظيم !!!
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11
16 - كوايري الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:24
ما هذة السخافة ؟ ألم يكن حريا التفاوض مع الجزائر وتونس لكونهما جارتين مسلمتين بنفس الثقافة نفس التراث نفس العقلية نفس المناخ نفس العادات...؟
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0
17 - م ن الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:24
شحال تيعجبم تبديرلاموال شعب صلحو اولا مستسفيات والمدارس وتعبيد طرقات عاد شوفو تنظيم المنديال
الكل عاق ؤفاق اراكم تتكدبو علاشعبؤتتسرقوه
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11
18 - متبصر الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:25
ادخلوا البيوت من أبوابها ..لا يمكن و الطريق مقطوعة و الدبلوماسية مجندة للضرب من تحت الحزام أن نتفاهم من أجل كرة من الهواء.. نخليو الصح و نشدو في الهوا..؟؟
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5
19 - فيصل الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:26
حدود مغلقة وانحياز جزائر للسياسة يبعد ذالك ... اتمنى مع اخواننا لاكن يصعب مادامت مواقفنا في بعضنا معقدة وغير قابلة للحل ...
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12
20 - أكاديري من المانيا الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:26
قبح الله هذه السياسة التي هي العكر فوق الخنونة ؟ واش هاد المسؤولين عندهم شي عقل ؟
البلاد مافيها لا أمن وقطاع التعليم متهالك وقطاع الصحة مثل الازبال.
البلاد مافيها ماء الصالح للشرب في عدد من القرى والمدن وقال لك كأس العالم ...
بلد نصف أرضه مافيه السكة الحديدية ، قطار حدو مراكش ، والطريق السيار بين مراكش وأكادير لو عُرض على الأخصائيين بأوربا سوف يقولون أنه غير صالح أبدا وهذا الطريق هو موت للشعب ، طريق سيار جد خطير كله منعرجات خطيرة وفيه طلع نزل. .
بلد فيه ضجيج بزااااف ، الليل مثل النهار كثرة البشر والشباب الضائع لا دين لا خدمة لا مدرسة ، شباب مدمن على الأزقة ليلا ونهارا مع المخذرات والخمر والقرقوبي والتشرميل ...
بلد لا توجد حتى مراحيض عمومية ، بلد فيه مواعيد على الفحص بالسكانير على مدى سنة ستة أشهر وتسعة أشهر هههه قال لك كأس العالم. ..
بلد إذا دخلت إلى المستعجلات كأنك دخلت إلى مرحاض عمومي بألمانيا ، وقد يكون المرحاض أفضل من المستعجلات. ...
بلد تركب السيارة وتسقط في حفر وكل مرة تقف سيارتك يقف عليك مغربي يريد جوج دراهم حتى إذا أردت الصلاة في المسجد ههههه
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11
21 - اسامة الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:28
منطقيا فبلدان شمال افريقيا بما فيها المغرب لازالت تعيش أوبئة العصور الوسطى (ليشمانيا،بوحمرون ،كوليرا ،صفوف على شكاير الحليب و اللّهفا على اكياس طحين ) كما بعضها لازال يقول في اعلامهم كل يوم تقريبا انهم امسكو ارهابيين و تم حجز أسلحتهم ،من يسمع مثل هذه الاخبار كل يوم سيعرف ان هذه المنطقة حتى امنيا لا تصلح لمثل هذه التظاهرة العالمية
زائد ان اسبانيا لم تعد تعج بالنجوم كالسابق و بطولتها الليگا ستنحدر مع الوقت كما ان منتخبها عدا إنجاز ٢٠١٠ لم تنجز شيءً يُذكر
+٢)في ٢٠٣٠ ستتقدم انكلتيرا و ربما الصين كذلك للترشح
النقطة الوحيدة المظيئة في هذا الترشح هو ان هذه الدول تجمعها قوة السياحة وتجمع قرتين
ملاحظة اخيرة (البنيات التحتية للبرتغال ضعيفة يمكن مقارنتها بالمغرب )
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-7
22 - hisham الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:28
لن يفلحو في التنضيم حتى لو كان ملف مشترك مع ايبانيا والبرتغال لان سنة 2030 ستكون الذكرى المئوية على تنضيم المسابقة التي نضمت حينها بلاوروجواي لذلك مونديال 2030 سيقام في لاوروجواي
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-2
23 - H MEN الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:28
كون جاو شافو الازبال في الزنقة نهار عيد الحولي كون وافقو ينظمو المونديال وطلبو في المغرب يتلعب finale
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-1
24 - سعيد من الريف الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:28
لا يجب أن ننسى أن سنة 2030 توافق الذكرى المئوية للمونديال الذي انطلق من الأوروغواي، هذه الأخيرة ستقدم ملف مشترك مع الباراغواي والشيلي أو البرازيل، يعني بنسبة مئوية كبيرة ستفوز الأوروغواي بالتنظيم، لذا لا داعي أن ينفق المغرب أموالا طائلة من أجل لا شيء.
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-2
25 - المسؤولون الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:29
هؤلاء المسوؤلين ليست لديهم درة من العقل، كان عليهم وواجب عليهم اولا استشارة اخوانهم الجزائريون والتونسيون، لان تقاسم الملف مع اخواننا ، بعض النظر عن الفوز أو الخسارة ، هو وضع لبنة في اتجاه بناء المغرب الكبير.
انا متأكد بان الإسبان سيطردون المغاربة، فهم لن يرضوا ان يتقاسموا ملفا مع "المورو". بل ان ترشحوا فمع اخوانهم البرتغاليين فقط.
وعندما يطرد الإسبان المغاربة، هل ستكون للمغاربة الجرأة للتوجه للجزائر وتونس ومطالبتهم بدفع ملف مشترك واخواننا يدرون بان المغرب كان قد فضل الإسبان والبرتغال عليهم ؟ حلل وناقش. انه المغرب فلا تستغرب!
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-7
26 - hamza الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:30
الواقع يفرض بالنظر الى الحالة المزرية التى توجد فيها الجارة الشرقية على جميع الاصعدة والتى لن تعطى لملف الترشيح المشترك معها اي فرصة للنجاح في الوقت الدى نجح المغرب للمرور لمرحلة التصويت بصعوبة رغغ تقدم بنيته التحتية بكثير
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4
27 - kamal الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:30
انا جزائري وارفع القبعة احتراما للمسؤولين المغاربة واحييهم على البحث عن مصالح المغرب اينما كانت رغم عدم موافقتي من حيث المبدا على اتباع المغرب لفكرة الغاية تبرر الوسيلة قلت احيي المسؤولين المغاربة على ضرب مايسمى الاخوة عرض الحائط واذلال المسؤولين الجزائريين والتونسيين الذين يحاولون تنظيم ملف مشترك يضم المغرب الى جانب تونس والجزائر ورغم يقيني ان انسبانيا والبرتغال ليسا بحاجة لدولة افريقية لتنظيم المونديال الا ان المغرب دار لفتة جميلة بتفاوضه مع الاسبان واعطى درسا قاسيا للمسؤولين الجزائريين والتونسيين الطنوها اللي مازالوا ينافقون بعضهم بما يسمى الاخوة.
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7
28 - قروم حميد الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:31
الجزار و ما ادراك مالجزائر، نستطيع تنظيم كأس العالم بمفردنا و نمولها بمفردنا و نملأ المدرجات بمفردنا و لا نختاج لملف مشترك لأننا نريد تنظيم كأس العالم الترفيه و لا نريد مداخيل لان الله منحنا من خيراته باطن الارض و فوقها لذلك فان المغرب حر في تصرفاته و لن تنفعه لا اروبا و لا امريكا و ستنفعه الجزائر ان وضع اليد في اليد باخلاص
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-4
29 - عبد اللطيف الرحماني الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:34
علی المسؤولين ان يوجهوا بوصلاتهم نحو أوربا للاستفادة من مشاريع تنموية تخرج شبابنا من العطالة وماينتج عنها من تشرميل بدل توجيهها نحو تنظيم كأس العالم... اسبانيا والبرتغال لن يقبلا اشراك دولة تعاني ضعفا مهولا في كل شيء.. لأن ذلك سينعكس سلبا علی ملف الترشيح.. لأنه لامكان لملف غير متوازن الاطراف .. فحتی متی ونحن نحرث في الماء..
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7
30 - الله يسهل الامور الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:34
هذه فكرة ولا اروع المغرب اسبانيا البرتغال ثلاثي متجانس اظن ان اسبانيا والبرتغال سيقبلون للقرب الجغرافي بينهم و الموقع السياحي لهم على ضفتي البحر الابيض .
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-4
31 - simo الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:35
لا افهم موقف المغرب، يُتهم السعودية بالخيانة وها هو سيخون الجزاءر وتونس، باسم المصالح الشخصية!
لا ننسا ان اسبانيا تكره المغرب وتحتل سبتة ومليليا.
انا كمواطن مغربي أعيش في الخارج لما أزور المغرب اتساءل هل هناك حكومة؟ اكيف يعقل ان تتركوا الااف المتسولين يرهقون الناس في كل مكان؟ اكيف يعقل في كل زنقة حارس السيارة، اكيف يعقل الازبال و الروائح الكريهة في كل مكان، هل هاءولاء المسؤولين لا يعيشون في البلد لا يَرَوْن كل هاذا؟
اضن ان تسوية هاده الأمور أولى من تنضيم كاس العالم.
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4
32 - لعجاج الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:40
التفاوض على سبتة ومليلية والجزر الجعفرية اولى من التفاوض على التفاهات والمتاهات وتبذير الأموال
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4
33 - قبائلي حر الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:40
يؤسفني أن يكون الاعلاميون وحتى المختصون في كرة القدم يجهلون أن الفيفا لن تسمح بانيجمع ملف واحد لتنظيم كاس العالم في قارتين لان هذا يضعف من حظوظ قارة أخرى في حال ترشحها كالصين مثلا ثم ماذا لو ترشحت انجترا أو ألمانيا او دولة أخرى من قارة افريقيا كان من المفروض قبل الخوض في مثل هذه المسائل مراجعة قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يتعلق بالترشح لتنظيم كاس العالم .
بالنسبة للجزائر هي في الوقت الراهن ليست على استعداد حتى لتنظيم مهرجان غنائي لان الشعب لا يرضى بذلك لان مشاكلنا الاقتصادية لا تسمح لنا بذلك نحن لا نملك اقتصادا قويا ولا دولة غنية مثل المغرب نحن في حاجة الى عمل ومستشفيات ومدارس وجامعات وشباب ليس مثل شباب المغرب يتوفر على كل شيئ شبابنا مازال يعاني من البطالة ولذلك نراه يخوض المغامرات للضفة الاخرى في حين المغرب له كل الامكانيات لتنظيم كاس العالم بعدما حل كل مشاكل الشباب وقام بتقوية بنيته التحتية من مستشفيات وجامعات وقضى على البطالة وعلى أزمة السكن والماء في حين نحن في الجزائر ما زلنا متأخرين عنه بمائة سنة ولذلك يستحيل علينا أن نشاركه في تنظيم كاس العالم
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-3
34 - omar الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:40
اذا وافقت اسبانيا و البرتغال سيكون التنظيم لصالحنا و لكن ثهذا من سابع المستحيلات لان هناك فرق شاسع بينهم
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-2
35 - شاكر الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:42
رغم كل الصرعات بين الاشقاء لن تصل الى الحقد الدفين الذي تكنه لنا جارة الشمال، راجعوا تاريخ علاقة البلدين، قبل اتخاذ اي قرار يا اصحاب الشأن في هذا البلد.اللهم ولي امورنا خيارنا.
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-1
36 - دريس الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:42
ليس من اولويات الجزائر الترشح لتنظيم كاس العالم, وما تناولته بعض الصحف على انه تصريح رئيس الفاف ما هو الا هراء.
رغم انها لها من منشات وموارد مالية تستطيع ان تؤهلها للترشح الا انه لا الحكومة ولا الشعب يهمه ذلك الامر.
الجزائر تعمل وتبنى نفسها بمشاريع هامة فى كل المجالات التى تجعلها تتقدم اكثر فى مجال التنمية البشرية من جهة وتطوير اقتصادها من اخرى وليست منشغلة بالمشاريع على الورق وبيع الوهم لشعبها.
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2
37 - امازيغ سوسي الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:42
اتقوا الله . وانظروا الى اولويات الشعب وليس الى اولويات اللوبيات الاقتصادية و الشركات الراسمالية ومصالحكم الخاصة . لن يحاسبكم الله على عدم تنظيمكم كاس العالم ولكن سيحاسبكم على رعيتكم التي لا تجد حتى قطرة ماء لارواء عطشها وعلى الملايير التي تنفقونها كل مرة على طلب تنظيم كاس العالم .لم يبق لاعب في العالم ولا جامعة الا واكرمتموها من اموال الشعب انظروا الى تركيا التي تعطي الاولوية للوطن بدل التفاهات ككاس العالم اين وصلت . والله اني ارتعد من هول الحساب الدي ينتظركم اشتريتم اخرتكم بدنياكم وانتم غافلون عما ينتظركم والعياد بالله .
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4
38 - غيور الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:45
ويستمر المسلسل ...
يا ليتنا نفاوض اسبانيا والبرتغال من اجل النهوض بالصحة و التعليم ...
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2
39 - omar الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:45
السياسة هي فن المصلحة. إن كان هناك أصلا نية للترشح فيجب أن تكون مع إسبانيا و البرتغال بدون شك و أصحاب جيران أوخوت أقول له أنت غبي سياسيا.
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0
40 - Touhali الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:46
très bonne idée Le succès sera 100 %
هذا أمر مهم جداً وﻻ أضن سيرفضون انجاح سيكون % 100 مسافة قريبة 14 كم ؛ والقطارات والقطر السريع موجودون لدينا.
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0
41 - algerien الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:46
الى الرقم 12 م ع ولماذا لا تقول اذا ارادت اسبانيا تنضيم كاس العالم مع المغرب ما عليه الا تفكيك سبتة و مليلية وجزر الكناري و تركها للمملكة المغربية اليس الاسبان هو كذالك عدو للمغرب ربما نسيت او انك خائف ان تتهم بشئ ما
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42 - Marocains الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:51
هما المغاربة المهاجرين في أوروبة
لما يدهبون لقضاء عطلة الصيف في المغرب

لا يفرحهم المغرب

الأوساخ
السرقة
الفساد
عدم النضام
المتسولين
كثرة الأفارقة المجلوقين
الأثمنة
المستشفيات

هاذوا راهم مغاربة لا يعجبهم ألموقف

تنضيم كأس العالم سيعري عورتكم الموسخة للعالم


بينكم وبين تنضيم كأس العالم 25 سنة ديال الخدمة ليلا و نهارا
دون مافيا الأثمنة و مافيا الفساد و مافيا السكن .


المستشفى المغربي

الطبيب منتوف
الممرض منتوف
الأرض منتوفة
الدواء غير موجود

كارثة

مستشفى الحيوانات في سويسرا أحسن منه


خصهم تنضيم كأس العالم

أنا بعدة ملي كنتفرج في القنوات التلفزية العالمية كنكون فرحان
كنقلب القناة المغربية كنشوف كلشي منتوف

الأرض منتوفة و محفرة الإنسان منتوف

هاد الشي غير في التلفزة أما الواقع ؟ مصيبة

خدموا الأرض
خدموا الإنسان

عاد فكروا في كأس العالم
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-2
43 - safar said الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:52
واحد الشاوش سولوه، بشحال كتخلص ؟
قاليهم، أنا و القايد كنتخلصو مليون الفرنك.
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2
44 - بشير الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:52
لن ينال المغرب شرف تنظيم كاس العالم ما دام في كل مرة يقدم ملفه على الورق ."تصاميم المركبات الرياضية مرسومة على الورق" وليست مرسومة على ارض الواقع .وهذه الاعتمادات الضخمة لانجاز ملاعب رياضية من مستوى رفيع يعشش فيها الحمام بعد انتهاء هذه البطولة أليس من باب التعقل ان تصرف فيما يعود على نهظة حقيقية لهذه الامة نهظة شاملة ودائمة
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2
45 - مواطن2 الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:53
هذا الالحاح على تنظيم تظاهرة من حجم المونديال فيها الكثير من التاويلات خاصة وان من يتشبث بتنظيمها يعلم علم اليقين بان المغرب غير مؤهل لمثل هاته التظاهرات ولن يتمكن من تنظيمها ابدا.اتاسف كثيرا لكون هذا الشخص الذي يسعى وراء هذا الامر يتجاهل الحالة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.وعليه ان يوجه اهتمامه الى ما يعاني منه المواطنون ضعاف او منعدمي الدخل من ويلات الفقر والمرض والحاجة الى لقمة عيش.قوم يعيشون في ابراج عالية في منتهى الرفاهية لم تسول لهم نفسهم في يوم من الايام التفكير في الفقراء والمحتاجين والمرضى والذين يعيشون في اعالي الجبال على الخبز والماء ان وجدوهما.ومن العيب السعي وراء امور ليست في متناول بلادنا امام اولويات لا محيد عنها.اتقوا الله واعلموا انكم ستحاسبون على كل درهم يصرف في غير موضعه.وما ذلك على الله بعزيز.
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46 - مغربي حر الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:54
النفاق بعينه أربعين سنة و جارة السوء و الحقد تسعى لتمزيق المغرب و الآن لكي يضهروا بمضهر الملائكة أمام الشعب الجزائري و افريقيا و العالم يريدون أن ينضموا معنا كأس العالم. على مين؟ اعطيونا غير التيقار ما تنضموا معانا ما نضموا معاكم...قمة النفاق و الخبث...
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47 - reda الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:54
une question fondamental : c est quoi l interet d organiser une coupe du monde ??? RIEN si ce n est la promotion de la prostitution
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48 - Zwito الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:56
المغرب يخون جيرانه.. ويفاوض اسبانيا والبرتغال سرا لتنظيم مونديال 2030 عنوان أحمق وخبيث لصحيفة جزائرية يديرها الجنرالات ويعرفها الجميع،وكأن المغرب وقع معهم عقدا من أجل التـنظيـم المشترك... كيفصلوا ويخيطوا على هواهم مساكن الله يعفوا.
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3
49 - cazawi الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:57
حميد قروم حاربو غير العفن جففوا مستنقعات حاربو الكوليرا حينها تكلموا عن كأس 123 viva choléra hhhhhh
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50 - مفتاح الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:58
اذا كانت الجزاير على حسن نية فالمغرب سيربح وضع جديد انا لا يهمني كاس العالم بقدر ما يهمني الوحدة المغاربية وتشكيل قوة اقتصادية شمال افريقيالمنافسة الخارج
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51 - Khalid الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:03
2 lapins jouent avec une tortue...soit les 2 sont débiles ..soit la tortue est super intelligente...
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52 - شلحة وأفتخر الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:05
تفاؤلو بالخير تجدوه حنا نتوكلو على الله وربي ايسر حنا مغاربة أحرار بغينا الخير لأهل الدار والجار ممكن تنجح الصفقة مع الغرب أما مع العرب ماكانضنش
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53 - الجاسوس الريفي الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:09
هل أنتم متأكدون أنه سيكون بلد إسمه المغرب في سنة 2030 ؟؟؟. و هل تطمعون في أخذ ما بداخل فم الأسد؟؟
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54 - الله يعطينا وجهكم! الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:14
الجمهور سيشاهد المباريات في المغرب ... و يسافر إلى إسبانيا و البرتغال بين الشوطين لقضاء حاجته
لأن البنيات المرحاضية في المغرب لا تضاهيها إلا البنيات التحتية الطرقية و النظافة !
الله يعطينا وجهكم!
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55 - مغربية الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:19
من رايي فكرة جيدة وسديدة لانه لا يمكن للمغرب والجزائر ان يفتحوا ابوابهم لبعض لان الثقة منعدمة وايضا هناك ملف صحرائنا التي تلعب به الجزائر بدعمهم للانفصاليين يعني كيف تتكلم الجارة عن تنظيم مشترك وهي التيلا تنفك عن زرع الفتن ان ارادت معها المغرب بالمونديال يجب اولا تصفية الخلافات وبناء مغرب عربي قوي له امتيازات اجعل الراي العام ياتي اليه بامان .
اعتقد الملف مع اسبانيا والبرتغال افضل بحكم الموقع وايضا علاقاتنا مع هذه الدول جيدة وسيضيف للمغرب امور وتجربة اكبر في التنظيم .
الواحد اقلب اللي اهزوا لفوق ماشي اللي يجرو لتحت ,
نتمنى له التوفيق ان شاء الله ولنكن متفائلين .
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56 - dz-man الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:22
ا لى المعلق 33 القبائلي المزور , روح كذب على الموتى يا الكذاب ,اولا انت لست جزائري بل انك مغربي ,ثانيا عن اي بنية تحتية تتكلم انا اعرف المغرب اكثر منك
لا زال المغاربة يعيشون في الكهوف و يسقون المياه على ظهر الحمير.
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