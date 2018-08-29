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كُتّاب وآراء
"أشبال الأطلس" يعبرون إلى كأس إفريقيا 2019
تأهل المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة إلى كأس إفريقيا للفتيان بتنزانيا العام القادم، بعد الفوز على منتخب تونس بهدف نظيف في المباراة الأخيرة عن دورة اتحاد شمال إفريقيا، التي أجريت أطوارها بتونس.
وبحث "الأشبال" عن نقطة وحيدة لحسم التأهل إلى بطولة إفريقيا، وبدت المباراة مثيرة منذ بدايتها من خلال الاندفاع البدني للمنتخبين، وكان المنتخب التونسي بدوره عن فوز يؤمن به التأهل، حيث ظهر ذلك من خلال المحاولات الكثيرة للطرفين.
وشهدت الجولة الأولى التناوب على استحواذ الطرفين للكرة، حيث بلغا المرمى عن طريق مهاجميهما في أكثرة من مرة، مع ضغط مغربي في غالبية الأوقات، وهو ما قرب الفريق الوطني من التسجيل في بداية المواجهة.
وارتفع نسق المباراة بشكل مبكر، وهو ما ساعد على تسجيل "أشبال الأطلس" لهدف السبق برأسية أكرم النقاش في الدقيقة 22، ساهمت في تقدم المغرب في النتيجة.
وجاءت محاولات "نسور قرطاج" متتالية في الشوط الثاني، حيث ضغط لاعبو تونس على مرمى الحارس المغربي دون نتيجة، بفضل يقظة المدافعين وتألق خط الوسط.
وضيع المنتخب الوطني العديد من الفرص من خلال الهجمات المرتدة، وخلق لاعبوه المتاعب للدفاع التونسي بفضل سرعة لاعبي الأطراف، لتحافظ المجموعة المغربية على نظافة شباكها، وتؤكد تفوقها نتيجة وأداء طيلة الدورة، وتتأهل بشكل رسمي إلى كأس إفريقيا للفتيان.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب تصدر مجموعته بتسع نقاط، وحقق العلامة الكاملة بانتصاره على منتخبي الجزائر بخمسة أهداف لهدفين، وتجاوزه لمنتخب ليبيا بهدف نظيف.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
الف مبروك.0/5 نتيجة تتلج الصدر وترد بقوة على ان المغرب لم ينظم كاس افريقيا ليس خوفا من ايبولا لكن خوفا من ان تنتصر عليه الشقيقة الشرقية في عقر المغرب.
العز.