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كُتّاب وآراء
مهاجم مغربي يعزز صفوف "أستوريل" البرتغالي
عزز فريق أستوريل برايا، الممارس بالدرجة الثانية بالدوري البرتغالي لكرة القدم، صفوفه بتعاقده بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، مع اللاعب المغربي الأصل والبلجيكي المولد موتير شجيع (20 سنة)، قادما من نادي نوفارا الإيطالي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم.
وتعاقد فريق أستوريل البرتغالي مع اللاعب شجيع (1.77 سنتمترا، 72 كيلوغراما)، من أجل تعزيز الخط الأمامي، وإضفاء دماء جديدة على الفريق، والاستفادة من إمكانيات اللاعب المغربي الشاب، الذي ترغب إدارة الفريق في أن يساعدها رفقة زملائه على تحقيق حلم الصعود للدرجة الأولى.
وقال شجيع، متحدثا إلى وسائل الإعلام، عقب انتقاله إلى ناديه الجديد: "أعدكم بتقديم الأفضل، أنا لاعب يحب المراوغة، وأتمنى أن أساعد فريقي في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وتسجيل العديد من الأهداف. كما سأساهم في إعطاء التمريرات الحاسمة لزملائي".
وكشف اللاعب المغربي شجيع عن تحديه الجديد رفقة ناديه البرتغالي، قائلا: "سأحاول أن أساعد فريقي في العودة إلى الدوري البرتغالي الممتاز، وهو المكان الذي يليق به. إنه إحساس رائع أن أوجد هنا في هذه المدينة الرائعة بمعية أشخاص طيبين".
هذا، ويعتبر اللاعب شجيع من المواهب المغربية الشابة، التي ينتظر منها أن تقول كلمتها في المستقبل، سيما عقب الأداء الجيد الذي بصم عليه خلال الموسمين الأخيرين رفقة ناديه نوفارا الممارس بالدرجة الثانية بالدوري الإيطالي. وقد كان في وقت سابق قريبا من الانتقال إلى فريق سبورتينغ لشبونة مقابل مبلغ يناهز 3 ملايين أورو، قبل أن تتعثر الصفقة، وهو ما حصل له في الميركاتو الصيفي عندما كان قريبا من الانضمام إلى فريق جنوة الإيطالي قبل أن يحط الرحال بالدوري البرتغالي بقسمه الثاني.
وخاض اللاعب موتير شجيع خلال موسم 2017/2018 ما مجموعه 575 دقيقة رفقة ناديه الإيطالي نوفارا، إذ تم الاعتماد عليه بشكل أساسي خلال 18 مباراة، وتم استبداله خلال 15 مواجهة، وتمكن من تسجيل هدفين، بينما حصل على بطاقتين صفراوين طيلة الموسم.
ويحتل نادي أستوريل برايا المركز الرابع في الترتيب العام بالدوري البرتغالي القسم الثاني، بعد إجرائه 3 مباريات، حصل خلالها على 6 نقاط من فوزين وهزيمة واحدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
او حتى جيتي البرتغال عاد باغي فريق ايستوريل تطلع بيه؟؟؟
الله يعاونك.
و لماذا لا اللعب للمنتخب الوطني و انت قريب من بلاد الأجداد المغرب.