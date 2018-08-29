أزارو يوقع "الهدف الإفريقي" رقم 500 للأهلي

هسبريس - و.م.ع

سجل الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي المصري، هدفين في شباك كامبالا سيتي الأوغندي خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء بملعب برج العرب بالإسكندرية وفاز فيها بحصة 4-3، برسم الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمسابقة كأس رابطة أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وبتسجيله لهذين الهدفين خلال هذه المباراة التي قادها الحكم المغربي رضوان جيد، يعتلي وليد أزارو صدارة هدافي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بـ6 أهداف متساويا مع مولانا لاعب مازيمبي الكونغولي.

وذكر النادي الأهلي، في موقعه الرسمي، أن الهدف الأول الذي سجله أزارو في الدقيقة 22، أصبح الهدف رقم 500 في رصيد النادي في كافة البطولات الإفريقية التي خاضها الفريق والتي توج خلالها بـ20 لقبا قاريا.

وأشار النادي، إلى أن وليد أزارو، نجح في تسجيل هدف الأهلي الأول في مرمى كمبالا ستي بطل أوغندا، ليدون اسمه "بأحرف من نور" في تاريخ النادي الأهلي، بعدما حمل هدفه مساء اليوم، رقم 500 للأهلي في كافة البطولات التي تقام تحت مظلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وتتوزع أهداف الأهلي ال 499 على 382 هدفا في دوري أبطال أفريقيا باسميه القديم والجديد للبطولة، و70 هدفا في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، و31 هدفا في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية"، و12 هدفا في كأس السوبر الأفريقي، و4 أهداف في البطولة الأفرو - أسيوية.

وسجل الهدف رقم 100 للنادي الأهلي اللاعب حسام حسن في شباك الإسماعيلي المصري ضمن بطولة أبطال الكؤوس نسخة 1986 ، والهدف رقم 200 سجله محمد فاروق في شباك الرجاء البيضاوي المغربي ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 1999 ، فيما سجل اللاعب الأنغولي فلافيو أمادو الهدف رقم 300 للأهلي في مرمى الصفاقسي التونسي بدوري أبطال أفريقيا نسخة 2006.

أما الهدف رقم 400 للأهلي فكان من توقيع رامي ربيعة مدافع الأهلي الحالي في شباك نادي ليوبارد الكونغولي لحساب بطولة السوبر الأفريقي.

وبفوزه بمباراة أمس، يكون النادي الأهلي ضمن الصعود رفقة الترجي التونسي(المجموعة الأولى) لدور الثمانية بعد حصولهما على 10 نقاط.

وسجل أهدف النادي الأهلي خلال هذه المباراة، كل من وليد أزارو، (د 22 و64 ) وساليف كوليبالي (د 50 ) وصلاح محسن (د 70)، فيما سجل هدفي فريق كمبالا سيتي كل من جاكسون نوندا ( د 40) و بيتر ماجيمبو (د 55).