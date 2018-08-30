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كُتّاب وآراء
أحمد يشكك في قدرة الكاميرون على تنظيم "الكان"
بَاتت إمكانية سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون مصنّفة في خانة الخطط الجدية، حسب ما كشفت عنه صحيفة ESPN الأمريكية، إذ أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لن تتساهل مع أي تأخير في التحضيرات لاستضافة الحدث الأهم إفريقيّا، وهو ما يهدّد مصير "الكان" المقرر إجراؤها سلفا في الكاميرون، نظرا إلى الوتيرة البطيئة للأشغال هناك، والتي قد لن ترقى للمعايير المحدد في دفتر تحملات "الكاف".
وأوردت الصحيفة الأمريكية تصريحا خاصا لأحمد أحمد، رئيس الكونفدرالية الإفريقية، قال فيه إنه ليس متأكدا من قدرة الكاميرون على استضافة الحدث، نظرا إلى التأخر الحاصل في الأشغال هناك، موضحا "ما زالت هناك مجموعة من الأمور ناقصة وغير جاهزة".
وأضاف في تصريحه لـ"ESPN"، أنه سيكون من الخطير المجازفة باللاعبين المحترفين وخاصة الممارسين منهم في أوروبا، بجعلهم يخوضون البطولة في الكاميرون في ظل الظروف الصعبة هناك فضلا عن البنيات غير الجاهزة".
وفي ظل المستجدات المسرّبة من لجان الكونفدرالية المكلّفة بالتفتيش والوقوف على مدى جاهزية الكاميرون لاستضافة الحدث، يبقى المغرب في حالة تأهّب لأي جديد، خاصة في حال سحب التنظيم من بلد "السلم، العمل، الوطن"، للترشح لتعويضه.
وكانت مصادر جامعية قد أكدت لـ"هسبورت"، اهتمام المسؤولين عن الكرة في البلاد بتعويض الكاميرون في تنظيم كأس أمم إفريقيا في حال تم سحبه منها، مردفا "نحن نساند الكاميرون وندعم تنظيمها للكان.. لكن، في حال سحب منها هذا الشرف، سنكون مستعدين لنكون البديل الجاهز".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
you don't like Cameroon because it's the country of your former candidate Eissa Hayato.
Don't mix your personal conflict with Sport. Cameron is a big and important country in Africa