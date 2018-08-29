لوف يعترف بأخطائه مع ألمانيا: كنت متغطرسا

هسبريس - د.ب.أ

اعترف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، يواخيم لوف، الأربعاء بالأخطاء التي ارتكبها خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا وذلك في الظهور الأول له أمام وسائل الإعلام بعد السقوط المروع لمنتخب "الماكينات" في المونديال.

وقال لوف في تصريحات للصحفيين للمرة الأولى بعد شهرين من خروج ألمانيا غير المتوقع من الدور الأول للمونديال: " الخطأ الأكبر الذى ارتكبته هو إنني كنت أؤمن بعبورنا لدور المجموعات بفضل أسلوب الاستحواذ الذي نتبعه".

وأضاف لوف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مدينة ميونخ الألمانية: "عندما نقوم باتباع طريقة اللعب تلك يجب حينئذ أن تتوافر شروط معينة حتى يمكننا مواجهة هذه المخاطرة الكبيرة، هذه الشروط لم تكن مناسبة بالنسبة لنا خلال تلك المباريات".

وتابع: "لقد كنت متغطرسا، كنت أرغب في أن أصل بطريقة اللعب هذه إلى القمة وإلى الكمال أو أكثر، كان علي أن أعد الفريق كما فعلت في 2014 عندما كان هناك توازن بين الهجوم والدفاع".

وشاركت ألمانيا في المونديال الروسي كأحد ابرز المرشحين للفوز باللقب الذي توجت به قبل أربعة أعوام في البرازيل، إلا إنها ودعت البطولة من دور المجموعات وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وخسرت ألمانيا مباراتها الافتتاحية في المونديال أمام المكسيك بهدف نظيف ثم فازت في المباراة الثانية على السويد 2 / 1، قبل أن تسقط في المباراة الأخيرة أمام كوريا الجنوبية صفر/2.

ووصف لوف خروج ألمانيا من المونديال بـ "الضربة القوية"، واستطرد قائلا: "اليومين أو الأيام الثلاثة الأولى التي تلت استعدادنا للعودة إلى ألمانيا كانت مليئة بالإحباط الاكتئاب والغضب".

ورغم الخروج المؤلم، احتفظ لوف بمنصبه والآن بات يواجه تحدي تجديد دوافع فريقه.

وعقد المدرب الألماني هذا المؤتمر لتقديم إيضاحات حول أداء المنتخب الألماني في المونديال ، بالإضافة إلى الإعلان عن قائمة فريقه الذي يستعد لمواجهة فرنسا، بطلة العالم، في السادس من أيلول/سبتمبر المقبل في ميونخ في إطار منافسات بطولة دوري الأمم، قبل أن يلتقي مع بيرو وديا في التاسع من نفس الشهر في مدينة سينسهايم الواقعة جنوب شرق ألمانيا.

وشهدت قائمة لوف انضمام لاعبين للمرة الأولى لصفوف المنتخب الألماني، مثل تيلو كيرير، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، ولاعب الوسط كاي هافرتز، نجم باير ليفركوزن، و نيكو شولز لاعب هوفينهايم.

كما شهدت القائمة أيضا عودة بعض العناصر التي غابت عن الفريق في المونديال مثل ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي وجوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن، فيما تم استبعاد سامي خضيرة، وخروج الثنائي مسعود أوزيل وماريو جوميز من حسابات المدرب بعد اعتزالهما للعب الدولي.