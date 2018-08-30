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كُتّاب وآراء
الرجاء البيضاوي يعبر إلى ربع نهائي كأس "الكاف"
عبر فريق الرجاء البيضاوي إلى دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه بالنظام الجديد، وذلك بعد فوزه السهل على "أدوانا ستارز" الغاني، بنتيجة ستة أهداف نظيفة، في آخر جولات دور المجموعات، التي انتهت قبل قليل بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
ولم يتح الفريق المغربي أي فرصة لخصمه الغاني لالتقاط أنفاسه والدخول في مرحلة جس النبض، إذ وصل الشباك في وقت مبكر، متسلحا بعزيمة لاعبيه ودعم جماهيره، ليسجل أول أهدافه في الدقيقة الثالثة عن طريق الهداف محسن ياجور، بعد جملة من التمريرات الناجحة، كسرت خطة تسلل الفريق الغاني.
تواصل الضغط في باقي الدقائق مع استحواذ شبه مطلق للرجاء، مما أفرز عن هدف ثاني في الدقيقة 14، ولم يكن المسجل إلا ياجور برأسية بديعة، ليتحكم الفريق في زمام الأمور بشكل واضح، ساهم في توسيع الفارق بعدف ثالث سجله زكرياء حدراف بعد نصف ساعة من اللعب، بعد تمريرة متميزة من المتألق عبد الإله الحافيظي.
الشوط الأول لم يكتف فيه "الرجاويون" بالثلاثية، وتواصلت الهجمات في اتجاه واحد، مرمى الحارس الغاني، الذي اختبر من الهجوم ووقع في الفخ بتسجيل الواعد سفيان رحيمي لرابع الأهداف في الدقيقة 34، بتسديدة مركزة خدعت الحارس.
شوط المباراة الثاني كان شكليا بانهيار "أدوانا ستارز"، إذ استمرت الغلبة للرجاء، دون أن ينزعج حارس الفريق أنس الزنيتي الذي ظل في راحة تامة تقريبا، بسبب الهجمات المحتشمة لممثل غانا في هذه المجموعة.
سيل الأهداف تواصل بهدفين حملا توقيع محمود بنحليب بعد دخوله في النصف الثاني، في الدقيقة 67 و83، ليغرد وحيدا في قائمة هدافي البطولة بعشرة أهداف، متفوقا على الكونغولي جون مارك ماكوسو مهاجم "فيتا كلوب"، صاحب المركز الثاني.
واستمرت المواجهة على هذا النحو إلى حين صافرة الحكم البوركينابي غوستو إفريم زيو، ليتصدر الرجاء مجموعته برصيد 11 نقطة، ويرافق نهضة بركان إلى دور الربع لأول مرة في تاريخ الفريقين، ويتيح لنفسه استقبال الإياب في ملعبه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
مقابلة ممتعه وانيقة وتستحق المتابعه بلا اي ملل فمبروك والف مبروك للرجاء العالمي الفوز والصداره والف مبروك الصداره لبركان ونتمنى ان يكون القادم افضل باذن الله
ديما الراجا هي لفراجا ونتا كتفرج وتمضغ فشي فرماجه وعندك تنسى متهز العصير من الثلاجه هههه