نهضة بركان يتصدر المجموعة الثانية من "الكاف"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

حسم فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم، صدارته للمجموعة الثانية من كأس "الكاف"، بعد فوزه على ضيفه يونياو دو سونجو المزمبيقي، بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على أرضية الملعب البلدي لبركان، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

ودخل أبناء المدرب منير الجعواني، برغبة كبيرة لحسم النقاط الكاملة للنزال وإنهاء دور المجموعات في الصدارة، حيث تمكنوا من الوصول إلى معترك عمليات الفريق الخصم مبكرا وهز شباك الحارس ماريو بيندولا، بواسطة المهاجم البوركينابي ألان تراوري، عن طريق تسديدة قوية ومركزة في حدود الدقيقة السادسة.

واضطر المهاجم تراوري، لمغادرة رقعة التباري بعد ذلك بسبعة دقائق بسبب الإصابة، غير أن ذلك لم يمنع رفاقه من بسط سيطرتهم على مجريات المباراة بعد هدف السبق وبحثهم عن أهداف لتعزيز النتيجة، حيث فوت لابا كودجو، فرصة سانحة لتسجيل الهدف الثاني للنهضة البركانية في الدقيقة 20.

ولم يظهر الفريق الموزمبيقي، أي رد فعل في جل فترات النصف الأول من المواجهة، إذ بقي مردود كل لاعبيه محتشما، غير أن رفاق عبد الصمد المباركي، لم يستغلوا ذلك لإضافة أهداف أخرى، رغم العديد من محاولات التهديف التي أتيحت لهم.

ومع بداية مجريات الجولة الثانية، فاجئ الفريق الموزمبيقي نظيره "البركاني" بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 47 بواسطة جيمي اوكاندو، متوسط ميدان يونياو دو سونجو، فيما كان العميد محمد العزيز، قريبا من تسجيل الهدف الثاني للنهضة البركانية بعد ذلك بسبعة دقائق، حيث حرمه القائم من هز الشباك بضربة رأسية.

وحاول لاعبو النهضة البركانية البحث عن هدف الفوز، من خلال مواصلة الضغط على مرمى الضيوف بخلق العديد من محاولات التهديف، الشي الذي تأتى لهم في الدقيقة 70 عن طريق البديل محمد فرحان، ليمنح بذلك صدارة المجموعة الثانية لفريقه.

وحسم نهضة بركان بهذا الفوز، تأهله إلى ربع نهائي المسابقة متصدرا لمجموعته برصيد 13 نقطة، متبوعا بالمصري البورسعيدي في الصف الثاني برصيد 12 نقطة.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com