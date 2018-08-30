الإصابة تحول دون انتقال بركديش إلى بورتو

أوعنا بلعيد

أخفق الدولي المغربي السابق زكرياء بركديش، لاعب بيلينينسيش البرتغالي لكرة القدم، في اجتياز الفحص الطبي تمهيدا لانتقاله إلى نادي بورتو، الذي كان قريبا من ضمه في الميركاتو الحالي من أجل تعويض لاعبه البرازيلي أليكس تيليس.

وكان المدافع بركديش قريبا جدا من الانضمام إلى فريق بورتو، بعد أن أعجب المدرب سيرجيو كونسيساو بإمكاناته خلال اللقاء الذي جمع "التنانين" بفريق بيلينينيس برسم الجولة الثانية بالدوري البرتغالي وانتهت بفوز بورتو بصعوبة أمام زملاء المدافع المغربي بثلاثة أهداف لهدفين.

وقالت صحيفة "أبولا" البرتغالية إن بركديش لن يقوى على تعزيز نادي بورتو في الانتقالات الحالية، بالرغم من الرغبة الكبيرة التي أبدتها إدارة الفريق الفنية من أجل الاستفادة من خدمات اللاعب؛ لكن فشله في اجتياز الفحص الطبي بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى الركبة أوصلت إمكانية توقيعه مع فريق التنانين إلى نهايتها.

وتعرض المدافع المغربي، يوم الاثنين الماضي، للإصابة في ركبته أثناء مشاركته مع ناديه بيلينينسيش في المواجهة التي خاضها أمام مضيفه موريرتسي في اللقاء الذي احتضنه ملعب باركي خواكيم دي ألميدا فريتاس، ضمن مجريات الجولة الثالثة بالدوري البرتغالي الممتاز.

وكانت إدارة فريق بيلينسيش قد وافقت على بيع عقد زكرياء بركديش لفريق بورتو مقابل 750 ألف يورو، ليصرف الأخير نظره عن ضم اللاعب بسبب فشله في الفحص الطبي.

يذكر أن زكرياء بركديش كان قد انتقل إلى صفوف بيلينسيش بالميركاتو الصيفي الحالي، وخاض 3 مباريات بالدوري البرتغالي الممتاز، وحقق فيها الفوز في لقاء واحد وتعادل وهزيمة برصيد 4 نقاط خولت له احتلال المركز السابع.