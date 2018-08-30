مزراوي يشتبث باللعب للمنتخب الوطني المغربي

أوعنا بلعيد

حسم الدولي المغربي نصير مزراوي، لاعب أجاكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، قراره باختياره الدفاع عن ألوان أسود الأطلس في المواعيد المقبلة، ضاربا بعرض الحائط الإغراءات التي قدّمها له رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي الذي التقى به الخميس الماضي، محاولا إقناعه بتمثيل منتخب الطواحين.

وأكدت صحيفة التلغراف الهولندية أن المدافع المغربي مزراوي، المتألق بقوة رفقة نادي أجاكس هذا الموسم، لن يلعب بقميص المنتخب البرتقالي أمام البيرو، يوم الخميس 6 سبتمبر المقبل؛ لكن بعد ذلك بيومين، سيرتدي قميص المنتخب المغربي خلال المباراة التي سيواجه فيها أسود الأطلس منتخب مالاوي برسم الإقصائيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2019.

وقال نصير مزراوي، متحدثا للصحيفة ذاتها، إن "هولندا بلدي والمغرب كذلك، الناس الذين يعرفونني يعلمون أنني فخور بكوني هولنديا وكذلك فخور بأنني مغربي، لقد ولدت ونشأت بهولندا".

وأضاف اللاعب: "خلال الأسبوع الماضي، جالت بذهني الكثير من الأفكار حول ما يمكن أن يكون عليه الوضع لو لعبت بقميص هولندا.. وصدقوني، بدا ذلك جميلا بأن ألعب بالمنتخب الهولندي رفقة زملائي بنادي أجاكس، أفضل أن ألعب لكلا المنتخبين؛ لكن بالطبع هذا غير ممكن".

وأنهى المدافع المغربي حديثه، قائلا: "أقدر اهتمام رونالدو كومان بضمي إلى المنتخب، لقد تحدث إلى عائلتي ومع والدي وعمي كذلك، وناقشت الأمر مع وكيل أعمالي، وكنت أطلب نصيحة صغيرة؛ لكن لا أحد أثر علي واتخذت قراري بنفسي وأنا مقتنع بالدفاع عن ألوان المغرب".

وأضاف المنبر الإعلامي سالف الذكر أن مزراوي كان حاسما ومقتنعا بقراره، مشيرا إلى أن المدير التقني نيكو يا هوجما قام بكل شيء من أجل إقناع والدي اللاعب بجدوى حمل ابنهما لألوان المنتخب الهولندي؛ ولكن رغبة اللاعب كانت واضحة باختيار المنتخب المغربي، على غرار ما فعله مواطنه وزميله بنادي أجاكس حكيم زياش.