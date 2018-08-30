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الرئيسية | رياضة | مزراوي يشتبث باللعب للمنتخب الوطني المغربي

مزراوي يشتبث باللعب للمنتخب الوطني المغربي

مزراوي يشتبث باللعب للمنتخب الوطني المغربي
أوعنا بلعيد
الخميس 30 غشت 2018 - 20:24

حسم الدولي المغربي نصير مزراوي، لاعب أجاكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، قراره باختياره الدفاع عن ألوان أسود الأطلس في المواعيد المقبلة، ضاربا بعرض الحائط الإغراءات التي قدّمها له رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي الذي التقى به الخميس الماضي، محاولا إقناعه بتمثيل منتخب الطواحين.

وأكدت صحيفة التلغراف الهولندية أن المدافع المغربي مزراوي، المتألق بقوة رفقة نادي أجاكس هذا الموسم، لن يلعب بقميص المنتخب البرتقالي أمام البيرو، يوم الخميس 6 سبتمبر المقبل؛ لكن بعد ذلك بيومين، سيرتدي قميص المنتخب المغربي خلال المباراة التي سيواجه فيها أسود الأطلس منتخب مالاوي برسم الإقصائيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2019.

وقال نصير مزراوي، متحدثا للصحيفة ذاتها، إن "هولندا بلدي والمغرب كذلك، الناس الذين يعرفونني يعلمون أنني فخور بكوني هولنديا وكذلك فخور بأنني مغربي، لقد ولدت ونشأت بهولندا".

وأضاف اللاعب: "خلال الأسبوع الماضي، جالت بذهني الكثير من الأفكار حول ما يمكن أن يكون عليه الوضع لو لعبت بقميص هولندا.. وصدقوني، بدا ذلك جميلا بأن ألعب بالمنتخب الهولندي رفقة زملائي بنادي أجاكس، أفضل أن ألعب لكلا المنتخبين؛ لكن بالطبع هذا غير ممكن".

وأنهى المدافع المغربي حديثه، قائلا: "أقدر اهتمام رونالدو كومان بضمي إلى المنتخب، لقد تحدث إلى عائلتي ومع والدي وعمي كذلك، وناقشت الأمر مع وكيل أعمالي، وكنت أطلب نصيحة صغيرة؛ لكن لا أحد أثر علي واتخذت قراري بنفسي وأنا مقتنع بالدفاع عن ألوان المغرب".

وأضاف المنبر الإعلامي سالف الذكر أن مزراوي كان حاسما ومقتنعا بقراره، مشيرا إلى أن المدير التقني نيكو يا هوجما قام بكل شيء من أجل إقناع والدي اللاعب بجدوى حمل ابنهما لألوان المنتخب الهولندي؛ ولكن رغبة اللاعب كانت واضحة باختيار المنتخب المغربي، على غرار ما فعله مواطنه وزميله بنادي أجاكس حكيم زياش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مغربي قح الخميس 30 غشت 2018 - 20:42
رغم كل الإغراءات فضل بلاده الأم !! فهادو هما المغاربة الاحرار الذين نفتخر بهم بالعالم
وهادو هما المغاربة الأصليين الذين لا يُغيرون بلادهم وجذورهم وانتمائهم ولو بكنوز الدنيا عكس المزورين لأن هناك من ليسو من أصول مغربية بل هاجرت عائلاتهم واستقرو ببلادنا وأخذو جنسيتها ولذلك يسهل عليهم بيع البلد الذي آواهم واحتضنهم وعلمهم وووو لكن المغربي الأصلي مستحيل ان يفعلها لأنه يعتبر بلاده هي أمه التي لا يمكن أن يستغنى عنها أبدا
وتحية تقدير واحترام لهذا اللاعب الكبير وأمثاله من المغاربة الأحرار المنتشرين حول العالم
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12
2 - marocain الخميس 30 غشت 2018 - 20:43
الصدق
بكل صدق مثل هؤلاء يستحقون الوسام الملكي
وليس أمثال من لا يشرفون
بل يسيئؤون لسمعة المغرب
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16
3 - sami الخميس 30 غشت 2018 - 20:43
شكرا لك مزواري على الروح الوطنية الدي لم نعد نجدها إلا نادرة ويجب على المسؤلين المغاربة على الكرة المغربية أن يعيرون الإهتمام بلاعبين الدي يحبو وطنهم ولا تقتلو فيهم روح المواطنة
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13
4 - حسونة السوسي الخميس 30 غشت 2018 - 20:54
شباب تجري في عروقه دماء مغربية .. يقول المثل المصري : عمر الدم مايعود ميا . ونحن كمغاربة نعتز ونثمن غاليا موقف هذا البطل المغربي والذين سبقوه ...
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8
5 - hamidoo الخميس 30 غشت 2018 - 20:57
اتعجب للهولنديين كيف يعاتبون مزراوي على اختياره اللعب للمغرب بالتاكيد كان اختياره انتقاما من ajax عندما كان يلعب مع فريق جونيور ajax كانوا يستعبدونه حسب المقال الذي ادلى به لبعض الجرائد قال بالحرف كنت العب جميع المباريات وكنت العب بكل ما اتيت من قوة واتعب لاكن المشكل هو ان الفرقة التي كنت العب معها كلهم كانوا حصلون على مبالغ مالية على راس كل شهر الا انا لم اكن اتقاضى ولو مليم واحد
اذا مزوار اختار المغرب لانهم جعلوه ينفر من الهولنديين وهذا هو السبب
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1
6 - نسيم نور الخميس 30 غشت 2018 - 20:59
طبعا الناخب الوطني سيقوم إشراك الاعب بضع دقائق أو من بداية المبارة حتى تتبخر احلام هولندا مبروك علينا هذا الاعب الواعد ...كما نأمل أن تتخذ الكاف فكرة استضافة المغرب الكان صيف2019 بدل الكامرون .. لأنها فرصة من ذهب للفوز بأول كاس افريقيا في تاريخ المغرب بالالوان بدل ذكريات وصور الابيض والاسود 76
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-3
7 - Qarfaoui Genova الخميس 30 غشت 2018 - 21:00
تحية حب و تقدير للاعب مزراوي ، نعم الوطنية الجمهور المغربي فخور بانتماءك الى أسود الأطلس و حمل القميص الوطني ، زادت مكانتك رقيا عند جمهورك بعد اتخادك هذا القرار الذي يعتبر تاريخيا في حق كرة القدم المغربية المعاصرة ، يشرفنا حضورك يوم 8 شتنبر فعرين الأسود في حاجة اليك ، وفقك الله يا بطل
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7
8 - aziza الخميس 30 غشت 2018 - 21:22
لاشيئ يعلو على حب الوطن . أحبك ياوطني
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9 - احمد الخميس 30 غشت 2018 - 21:31
مرحبا بالرجال اما ارعاين ما عندنا ما نديرو بهم...
اللاعب مزراوي لاعب شاب و ذو نية حسنة والكل يتنبأ له بمستقبل زاهر..لانه يتوفر على تقنيات و مؤهلات عالية...أتمنى لك كل التوفيق...
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10 - النفاخة الخميس 30 غشت 2018 - 21:32
لم تحددوا لنا نوع هذه الإغراءات. حتى ولو كان لاعبا خارقا للعادة، فلن يعده كومان بأكثر ما وعد به باقي اللاعبين الهولنديين.
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