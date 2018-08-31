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كُتّاب وآراء
أخطاء تشوّه لوَحات الإِرشاد في ملعبِ طنجة
انْتشر في الأيام القليلة الماضية، شريط "فيديو" لرجل في جنبات ملعب "ابن بطوطة" بطنجة، وهو بصدد توثيق ورصد عدد من الأخطاء الإملائية والنحوية في لوحة إرشادية، يفترض أن تدل الأنصار على مكانهم ووجهتهم في الملعب.
وحاولت "هسبورت" التواصل مع محمد أنس الرغوني، مدير ملعب ابن بطوطة التابع لشركة "سونارجيس"، لاستفساره حول "فضيحة" الأخطاء في اللوحات الإرشادية، إذ اتّصلت به الصحيفة أكثر من مرة طيلة الأيام الثلاثة الماضية، إلا أنه ظل يتحجّج في كل مرة بكونه في اجتماع تارة، أو مطالبا بإمهاله وقتا للتشاور مع المسؤولين عن الملعب قبل التعليق على الموضوع، وغيرها من الأعذار.
ولم يدل مدير الملعب بأي تصريح حول الموضوع، وفضّل تجاهل استفسارات "هسبورت"، في الوقت الذي خلق فيه "الفيديو" المذكور ضجّة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل معلقون عن المستوى المفترض للمسؤولين عن إعداد هذه اللوحات التي تضمّنت أخطاء بالجملة.
وانتقدت فئة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأخطاء الواردة في اللوحة الضخمة، معتبرة أنها تسوّق لصورة سيّئة عن الكفاءات المغربية، فيما رأت فئة أخرى أنه في الوقت الذي تعاني فيه الكفاءات "التي يصعب أن ترتكب كل تلك الأخطاء مجتمعة في لوحة إرشاد واحدة" من البطالة وغياب فرص الشغل، تُملأ الكراسي بأشخاص ضعيفي المستوى لغويا، كما راح معلقون يوزّعون المسؤولية على كاتب الجمل الإرشادية، ومصلحة المراقبة المفترض أن تراجعها.