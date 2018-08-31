بنحليب يعزّز صدارته لهدافي كأس الكونفدرالية

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عَزّز لاعب الرجاء البيضاوي، محمود بنحليب، صدارته لقائمة هدافي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بتسجيله لهدفين في مرمى إدوانا ستارز الغاني، في مباراة أمس الأربعاء، التي انتهت بفوز الفريق "الأخضر" بسداسية نظيفة.

ورفع بنحليب رصيده من الأهداف إلى 10، بفارق 3 أهداف عن ملاحقه المباشر جان مارك ماكوسو، مهاجم فريق فيتا كلوب الكونغولي، حيث يسعى اللاعب الرجاوي للتويج بهداف مسابقة "الكاف" في نسختها الحالية.

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