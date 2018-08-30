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كُتّاب وآراء
قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات مثيرة
أسفرت قرعة مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس، التي جرت بإمارة موناكو عن العديد من المواجهات المثيرة.
وجاءت القرعة على النحو التالي:
المجموعة الأولى: أتلتيكو مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وموناكو الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي.
المجموعة الثانية: برشلونة الإسباني وتوتنهام هوتسبير الانجليزي وأيندهوفن الهولندي وإنتر ميلانو الايطالي.
المجموعة الثالثة: باريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي وليفربول الانجليزي وريد ستار الصربي.
المجموعة الرابعة: لوكوموتيف موسكو الروسي وبورتو البرتغالي وشالكه الألماني وجالطة سراي التركي.
المجموعة الخامسة: بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي وأياكس أمستردام الهولندي وايك اثينا اليوناني.
المجموعة السادسة: مانشستر سيتي الانجليزي وشاختار دونيتسك الأوكراني وليون الفرنسي وهوفنهايم الألماني.
المجموعة السابعة: ريال مدريد الإسباني وروما الإيطالي وسيسكا موسكو الروسي وفيكتوريا بلزن التشيكي.
المجموعة الثامنة: يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الانجليزي وبلنسيه الإسباني ويونج بويز السويسري.