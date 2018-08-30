قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات مثيرة

هسبريس - د.ب.أ

أسفرت قرعة مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس، التي جرت بإمارة موناكو عن العديد من المواجهات المثيرة.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: أتلتيكو مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وموناكو الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي.

المجموعة الثانية: برشلونة الإسباني وتوتنهام هوتسبير الانجليزي وأيندهوفن الهولندي وإنتر ميلانو الايطالي.

المجموعة الثالثة: باريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي وليفربول الانجليزي وريد ستار الصربي.

المجموعة الرابعة: لوكوموتيف موسكو الروسي وبورتو البرتغالي وشالكه الألماني وجالطة سراي التركي.

المجموعة الخامسة: بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي وأياكس أمستردام الهولندي وايك اثينا اليوناني.

المجموعة السادسة: مانشستر سيتي الانجليزي وشاختار دونيتسك الأوكراني وليون الفرنسي وهوفنهايم الألماني.

المجموعة السابعة: ريال مدريد الإسباني وروما الإيطالي وسيسكا موسكو الروسي وفيكتوريا بلزن التشيكي.

المجموعة الثامنة: يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الانجليزي وبلنسيه الإسباني ويونج بويز السويسري.