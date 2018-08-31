24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
31/08/2018
الأيام القادمة
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:27
|06:57
|13:33
|17:05
|19:59
|21:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- السلطات تحرّر أملاكا عمومية بالقصر الكبير
- قاضي التحقيق يخلي سبيل "دركيّ كيسر" بسطات
- فضائح ترامب ورهانات عزله
- مزوار متفائل بتحقيق نسبة نمو 6 بالمائة سنويا
- البحث عن زوج طعن زوجته وربيبه في اشتوكة
"طبيب الفقراء": مسؤولون يتلذذون بعذاب المرضى .. وتنقيلي تعسفي (5.00)
- "طبيب الفقراء": مسؤولون يتلذذون بعذاب المرضى .. وتنقيلي تعسفي - (111)
- تسبيق الأجور بمناسبة العيد يؤزم الوضعية المادية لموظفين مغاربة - (99)
- الجزائر وجنوب إفريقيا يجددان دعم البوليساريو في بيان مشترك - (90)
- "ضحية سابقة" للمجرد تحذر: سعد شخص خطير يتجول حرا طليقا - (80)
- خبير: التجنيد الإجباري فرصة للتربية الجنسية والتكوين الزوجي - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
نيس يرغب في ضم بلهندة قبل إغلاق الميركاتو
الجمعة 31 غشت 2018 - 02:51
أَكّدت تقارير إعلامية فرنسية، أن فريق نيس يستعد للتعاقد مع حاتم بن عرفة أو يونس بلهندة، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.
وحسب صحيفة "Nice-Matin" فإن بن عرفة يبقى الخيار الأول للفريق الفرنسي، إلا أن وجود منافسة على خدمات اللاعب من أندية أخرى قد يصعّب مهمة فريق نيس.
وحسب المنبر الإعلامي المذكور، فإن المغربي يونس بلهندة يعد البديل المحتمل بعد أن سبق له حمل قميص الفريق في موسم 2016-2017، لتعويض فشل صفقة بن عرفة، إذ سيعتمد فريق نيس على ملاكه الصينيين من أجل إتمام الصفقة.