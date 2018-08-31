نيس يرغب في ضم بلهندة قبل إغلاق الميركاتو‎

هسبورت*

أَكّدت تقارير إعلامية فرنسية، أن فريق نيس يستعد للتعاقد مع حاتم بن عرفة أو يونس بلهندة، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وحسب صحيفة "Nice-Matin" فإن بن عرفة يبقى الخيار الأول للفريق الفرنسي، إلا أن وجود منافسة على خدمات اللاعب من أندية أخرى قد يصعّب مهمة فريق نيس.

وحسب المنبر الإعلامي المذكور، فإن المغربي يونس بلهندة يعد البديل المحتمل بعد أن سبق له حمل قميص الفريق في موسم 2016-2017، لتعويض فشل صفقة بن عرفة، إذ سيعتمد فريق نيس على ملاكه الصينيين من أجل إتمام الصفقة.

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