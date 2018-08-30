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كُتّاب وآراء
هدف أمرابط يمنح النصر السعودي فوزا صعبا
استهل فريق النصر، اليوم الخميس، مشواره في الدوري السعودي لكرة القدم بإحراز ثلاث نقاط بعدما تغلب على مضيفه "أحد" بهدفين لهدف في الجولة الأولى للمسابقة المحلية.
بادر النصر بتسجيل هدف في الدقيقة 12 عبر يحيى الشهري، وبعدها بدقيقتين جاء التعادل لأحد بالنيران الصديقة عن طريق البرازيلي بيتروس ماثيوس بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 96 لينجح المغربي نور الدين أمرابط في إحراز الهدف الثاني للنصر ليخرج الضيوف فائزين بالثلاث نقاط.
وأسفرت بقية مباريات اليوم عن تعادل الاتفاق مع الرائد بهدف لكل منهما، والوحدة مع الحزم سلبيًا.