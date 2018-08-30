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الرئيسية | رياضة | المغرب يحصد 10 ميداليات في مسابقة "تنين العرب"

المغرب يحصد 10 ميداليات في مسابقة "تنين العرب"

المغرب يحصد 10 ميداليات في مسابقة "تنين العرب"
هسبريس من الرباط
الخميس 30 غشت 2018 - 21:37

تمكن المنتخب الوطني المغربي لرياضة "تنين العرب" من حصد 10 ميداليات خلال النسخة الثالثة من البطولة العربية التي أقيمت بالقاهرة ما بين 28 و30 غشت 2018.

وجاء هذا الاستحقاق من خلال مشاركته في صنف المبارزة والأركان، حيث تمكن من حصد 6 ميداليات ذهبية و4 فضية.

كما عرفت التظاهرة مشاركة مغربية في الجانب التحكيمي، من خلال الحكمين إبراهيم عبيد، رئيس لجنة المسابقات من مدينة الدار البيضاء، والحكم عبد الصمد شباب من مدينة آسفي.

وأشاد رئيس الوفد المغربي، المهدي الشاهل، بالنتائج التي حققها أبطال وأطر المنتخب المغربي، "الذين أبانوا عن روح قتالية من أجل رفع العلم الوطني في هذا العرس العربي"، يقول الشاهل، موجها شكره إلى المدربين عادل ورديش من مدينة خريبكة، وعادل شنيخة من مديونة.

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