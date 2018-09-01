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الرئيسية | رياضة | مدرب تيفنتي الهولندي سعيد بضمه لمهاجم مغربي

مدرب تيفنتي الهولندي سعيد بضمه لمهاجم مغربي

مدرب تيفنتي الهولندي سعيد بضمه لمهاجم مغربي
بلعيد أوعنا
السبت 01 شتنبر 2018 - 05:32

أبدى المغربي رفيق زخنيني سعادة بالغة عقب انتقاله بالميركاتو الصيفي الحالي إلى نادي تيفنتي الهولندي قادما من فيورنتينا الإيطالي لموسم واحد على سبيل الإعارة، إذ يعول الفريق الهولندي على خدمات لاعبه الجديد من أجل مساعدة المجموعة على العودة إلى القسم الهولندي الممتاز.

وقال زخنيني، الذي يشغل مركز مهاجم-جناح، متحدثا للموقع الرسمي لفريق تفينتي الهولندي: "أنا سعيد بهذا الانتقال وبخوض هذه التجربة رفقة تفينتي، المعروف في هولندا والذي يتوفر على جماهير وملعب في المستوى، سبق أن حضرت إلى هنا من قبل في إحدى المباريات المحلية، وتغمرني السعادة لعودتي كلاعب كرة قدم محترف".

وأشاد تيد فان ليووين، المدير الفني لفريق تيفنتي، بإمكانات اللاعب المغربي الأصل النرويجي المولد، قائلا: "كم هو رائع أن ينضم إلى فريقنا اللاعب رفيق زخنيني.. نحن سعداء بقدومه، إنه لاعب شاب ومهاجم سريع على الأطراف، لديه مهارات فنية وشخصية جيدة.. كما أنه يملك الخبرة التي ستساعده على التألق بالدوري الهولندي.. إنه لاعب مناسب لأسلوب المجموعة، وسيقدم الإضافة".

يذكر أن اللاعب زخنيني، البالغ من العمر 20 سنة (من مواليد 12 يناير 1998)، كان قد تكوّن ضمن صفوف نادي Odds Ballklub النرويجي وتألق برفقته ما خوّل له المشاركة رفقة الفريق الأول وهو في الـ17 من عمره، لينتقل في الموسم المنصرم إلى نادي فيورنتينا الإيطالي والذي أعاره في الانتقالات الشتوية لنادي روسنبرغ النرويجي قبل أن يحط الرحال يوم أمس بالدوري الهولندي.

ووضعت إدارة تيفنتي تحقيق الصعود إلى الدوري الهولندي الممتاز كأولوية هذا الموسم، عقب نزول الفريق إلى دوري الدرجة الأولى الهولندي الموسم الماضي، عقب خسارته أمام فيتيسه أرنهيم (5/0) في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة، ويملك الفريق 6 نقاط في رصيده بداية هذا الموسم، حصل عليها بعد مرور جولتين.

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