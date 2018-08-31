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كُتّاب وآراء
مجموعات متوازنة لأرسنال وميلان وسهلة لتشيلسي
أسفرت قرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، التي أ جريت اليوم الجمعة ، عن مجموعات متوازنة لكل من آرسنال الإنجليزي، وميلان الإيطالي، بينما جاءت القرعة سهلة لتشيلسي الانجليزي.
وحل آرسنال الإنجليزي، الذي بلغ الدور نصف النهائي الموسم الماضي، في المجموعة الخامسة، رفقة سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وكاراباغ الأذريبجاني، وفورسكلا بولتافا الأوكراني.
ووقع ميلان الإيطالي، الذي كان قد ودع البطولة الموسم الماضي أمام آرسنال من ثمن النهائي، في المجموعة السادسة رفقة ريال بيتيس الإسباني، وأولمبياكوس اليوناني، ودوديلانج اللوكسومبورغي.
كما أسفرت القرعة عن وقوع تشيلسي الذي فشل في التأهل لدوري الأبطال، بمجموعة سهلة، وهي الثانية عشرة مع باوك، وباتي بوريسوف، وفيدي.
وتبرز المجموعة الثامنة كأقوى المجموعات بهذا الدور، حيث ضمت فرق لاتسيو الإيطالي، ومارسيليا الفرنسي (وصيف النسخة الماضية)، وآينتراخت فرانكفورت الألماني، وأبولون القبرصي، يليها المجموعة السابعة التي تضم رينجرز السكوتلندي، وفياريال الاسباني، ورابيد فيينا النمساوي، وسبارتاك موسكو الروسي.
ومن جانبه يواجه نادي اشبيلية الإسباني في المجموعة العاشرة كلا من كرسنودار الروسي ستاندار دو لياج البلجيكي ونادي آكهيسار التركي.
وشهدت المجموعة الثانية استثناء مميز بوجود فريقان مملوكان لنفس الشركة في ذات المجموعة، سالزبورغ النمساوي ولايبزيغ الألماني، التابعان لشركة ريد بول رفقة سيلتك الاسكتلندي وروسنبورغ النرويجي. وستقام المباراة النهائية في الملعب الأولمبي لمدينة باكو (آذربيجان) يوم 29 ماي 2019