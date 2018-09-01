سان جيرمان يوقع أول عقد احترافي للمغربي قيس‬

أوعنا بلعيد

أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، الجمعة، عبر موقعه الرسمي، توقيع عقد مدته ثلاث سنوات رفقة الموهبة المغربية قيس رويز، البالغ من العمر 16 سنة، والذي انضم إلى الفريق الباريسي قبل 3 سنوات قادما من العملاق الإسباني إفس برشلونة، ليستمر بموجب العقد الجديد رفقة ناديه إلى 2021.

وأقدمت إدارة PSG على توقيع أول عقد احترافي في مسيرة اللاعب قيس رويز، وهو متوسط ميدان (صانع ألعاب) لثلاث سنوات، بعد اقتناعها بإمكانياته الكبيرة وموهبته التي من المرتقب أن تنفجر بشكل أكبر في قادم السنوات، ليصبح قيس من النجوم الكبار في القارة العجوز؛ وهو الذي يعتبر من أعمدة الفريق الباريسي لأقل من 17 سنة، الذي بلغ رفقته نصف نهائي بطولة فرنسا الموسم الماضي وفاز معه بالكأس الدولية بالدوحة شهر يناير، قبل أن يتم تصعيده مطلع هذا الموسم إلى فريق الشباب أقل من 19 سنة نظرا لإمكانياته الكبيرة وتميزه في صناعة اللعب وقيادته خط المنتصف بطريقة لعبه المتميزة.

وكان قيس رويز يلعب ضمن صفوف برشلونة بمدرسة لاماسايا، ليضطر بعدها إلى تغيير وجهته صوب باريس سان جيرمان قبل 3 سنوات، بسبب عقوبة "الفيفا" التي طالت الفريق الكتالوني، وحرمته من ضم اللاعبين الصغار، ما دفعت مجموعة منهم إلى تركه والبحث عن مدارس كروية أخرى وآفاق جديدة.

يذكر أن اللاعب قيس رويز، (من أب مغربي وأم إسبانية)، سبق له التواجد رفقة الفئات السنية الصغرى للمنتخب الوطني المغربي لأقل من 15 سنة وأقل من 16 سنة ما بين 2015 و2017، قبل أن يتعذر عليه تعزيز منتخب الفتيان الذي تأهل إلى نهائيات كأس أفريقيا 2019 بتنزانيا لأسباب إدارية تتعلق بجواز سفره.