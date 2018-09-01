الزرفاني ينتقل من إفسي برشلونة إلى إسبانيول

اوعنا بلعيد

تعاقد إسبانيول برشلونة لكرة القدم، الجمعة، مع الدولي المغربي الأولمبي محمد الزرفاني، اللاعب السابق لنادي برشلونة، من أجل تعزيز صفوف الفريق الرديف الممارس في الدرجة الثانية (باء)، والراغب في تحقيق الصعود إلى القسم الموالي.

وجاء انتقال محمد الزرفاني (موحا) إلى رديف إسبانيول برشلونة في آخر يوم من الميركاتو الصيفي الحالي، عقب إنهائه عقده بالتراضي مع فريق إفس برشلونة، والذي كان قد أعاره لنادي هيركوليس لمدة موسم واحد، ولعب رفقته 26 مباراة تمكن من خلالها من تسجيل 5 أهداف خلال الموسم الماضي.

وقررت إدارة إسبانيول برشلونة الاستفادة من خدمات المهاجم المغربي الذي يلعب كجناح أيمن وأيسر ويجيد اللعب خلف المهاجمين أيضا، من أجل ضخ دماء جديدة في فريقها الرديف، والذي يمارس بدوري السكوندا ب، المستوى الثالث الذي يتواجد فيه رديف برشلونة كذلك.

ونشر فريق برشلونة، بيانا على موقعه الرسمي، يشكر من خلاله اللاعب الزرفاني على ما قدمه للفريق طيلة تواجده رفقته، مع متمنياته له بالتوفيق والنجاح في بقية مشواره. كما أشاد الفريق البرشلوني بالتزام مهاجم المنتخب المغربي واحترافيته.

للإشارة ففريق برشلونة كان قد تعاقد مع اللاعب الزرفاني بعقد يمتد لموسمين، قادما من نادي بادالونا. ودفع الفريق الكتالوني ما يقارب 10 آلاف أورو للاستفادة من خدمات اللاعب، وهو من مواليد 15 نونبر 1997 بالناظور، وتلقى تكوينه في إسبانيا، وبات لاعبا دوليا بعد استدعائه من طرف المدير التقني ناصر لارغيت للمشاركة مع المنتخب المغربي الأولمبي.