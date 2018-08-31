بوهدوز يسجل هدفا للباطن في الدوري السعودي‎

هسبريس ـ مُتابعة

خطف الباطن تعادلا قاتلا خارج ملعبه من أنياب الفيصلي، بهدفين لمثلهما في مباراة أقيمت على استاد "مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية".

وتقدم الفيصلي بهدفين عن طريق كل من روجيريو دي أسيس كوتينيو في الدقيقة 29 ومحمد يحيى مجرشي (ق 41) من عمر المباراة.

ونجح الباطن في تقليص الفارق بهدف حمل توقيع المغربي عزيز بوهدوز بعد انطلاق الشوط الثاني بـ 11 دقيقة، قبل أن يدرك التعادل بهدف قاتل عن طريق جوهان أرانغو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.