مدرب بنفيكا البرتغالي يمنح فرصة جديدة لتاعرابت

أوعنا بلعيد

ذكرت وسائل الإعلام البرتغالية، مساء الجمعة، أن نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم قام بتسجيل اسم الدولي المغربي السابق عادل تاعرابت في قائمة الفريق الرسمية، التي ستخوض منافسات الموسم الجاري، ليتم الحسم في مستقبل اللاعب المغربي ووضع حد لكل الشائعات ساعات قليلة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

ووفق صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن المدرب البرتغالي روي فيتوريا طلب من إدارة ناديه تدوين اسم المهاجم المغربي عادل تاعرابت في قائمة الفريق التي ستخوض منافسات هذا الموسم، بما فيها المشاركة في دوري الأبطال، مما يؤكد رغبة المدرب في الاستفادة من خدمات تاعرابت، والاعتماد عليه في مخططاته للموسم الجديد، ووضع حد للتقارير التي كانت تربط مستقبله بمغادرة النادي وخوض تجربة احترافية جديدة.

وكان تاعرابت، البالغ من العمر 29 سنة، قد دخل في محادثات مع بعض الأندية بغية الانتقال إلى أحدها، لكن تلك المفاوضات لم تكلل بالنجاح، مما يؤكد استمراره رفقة ناديه الحالي، الذي لا يزال يربطه به عقد يمتد موسمين، بعد نهاية فترة إعارته بالدوري الإيطالي، والتي استمرت موسما ونصف الموسم.

يذكر أن فريق بنفيكا ضم تاعرابت إلى صفوفه صيف 2015 بعقد يمتد على 5 سنوات وينتهي عام 2020. ولم يقدم تاعرابت المأمول والمنتظر منه خلال الموسمين الأولين له رفقة ناديه البرتغالي، الذي أقدم على إعارته لنادي جنوة الإيطالي خلال الانتقالات الشتوية الماضية.