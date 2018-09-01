مهاجم الوداد أولاد ينتقل إلى الدوري البلجيكي

أوعنا بلعيد

عزز فريق روزيلار البلجيكي، الممارس بدوري الدرجة الثانية، صفوفه في آخر أيام الميركاتو الصيفي باللاعب المغربي محمد أولاد، مهاجم فريق الوداد الرياضي البيضاوي، بعقد يمتد لموسمين رياضيين.

وقررت إدارة الفريق البلجيكي التعاقد مع اللاعب أولاد، مهاجم الوداد السابق، من أجل مساعدة المجموعة على تحقيق نتائج إيجابية، لا سيما عقب الانطلاقة المتعثرة للفريق في بداية هذا الموسم؛ إذ لم يحقق روزيلار أي انتصار خلال ثلاث مباريات خاضها في المرحلة الأولى بالمجموعة "أ" بالدوري البلجيكي الدرجة الثانية، التي تضم ثمانية أندية. وسجل هجوم الفريق ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات، بينما استقبل أربعة أهداف، ويتواجد بالمركز الأخير برصيد نقطتين.

واكتفى فريق روزلار بالتعادل في مباراتين وحصد الهزيمة في أخرى عقب انطلاق مسابقة الدوري بثلاث جولات، وارتأت إدارة الفريق ضخ دماء جديدة في التركيبة البشرية للنادي حتى تتحسن النتائج، وتم الاتفاق على ضم المهاجم الودادي أولاد بحكم خبرته السابقة بأجواء البطولة البلجيكية؛ إذ كان يمارس ضمن صفوف فريق سانت جيلويس البلجيكي قبل انتقاله إلى الفريق الأحمر.

وقرر محمد أولاد خوض تجربة احترافية جديدة بعيدا عن أجواء البطولة المغربية بعدما فك الوداد الارتباط به لعدم اقتناع فوزي البنزرتي، المدرب السابق للفريق الأحمر، بإمكانيات اللاعب وطلبه من إدارة النادي التعاقد مع أسماء أخرى وضرورة التحرك لتعزيز هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية عوض انتظار تألق أولاد الذي لم يعط المأمول والمنتظر منه.