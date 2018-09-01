بونو يعلن من فياريال جاهزيته لمباراة مالاوي

أوعنا بلعيد

عاد فريق جيرونا الإسباني لكرة القدم من ملعب لاسيراميكا، يوم أمس، بفوزه الأول من أمام نادي فياريال، في اللقاء الذي انتهى بهدف دون رد، حمل توقيع اللاعب كريستيان ستواني في الدقيقة 54، برسم مجريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني "لاليغا".

وشهدت المباراة التي قادها الحكم بريتو إيغلسياس تألق المغربي ياسين بونو، حارس جيرونا، الذي ذاد عن شباكه ببسالة وحرم الفريق المضيف من تسجيل أهداف محققة، ليساهم بذلك في فوز ناديه بفضل تصدياته التي حالت دون تسجيل هجوم "الغواصات الصفراء" لهدف التعديل رغم الهجمات التي صنعها الفريق طيلة التسعين دقيقة.

وشهدت الدقيقة السابعة، من شوط المباراة الأول، تصدي الحارس المغربي لأولى الهجمات بعد خروجه من مربع العمليات للحيلولة دون وصول المهاجم بوكامبي إلى الكرة، والتي أبعدها بونو إلى منتصف الملعب.

وعاد حارس "الأسود" للتألق مجددا عقب تصديه لتسديدة الكاميروني كارل توكو إيكامبي، الذي حاول خداع بونو والتسجيل في شباكه بالكعب في الدقيقة 11، لكن ردة فعل الحارس كانت أسرع. وأعطى اللاعب سانتي غازورلا تمريرة بينية في عمق دفاع جيرونا، جعلت المهاجم جيرارد بورينو ينفرد بالحارس بونو الذي تصدى لتسديدته ومنعها من دخول الشباك في الدقيقة 20.

ونابت تقنية الفيديو عن الحارس بونو في الدقيقة 35 بعد أن حرمت فريق فياريال من تسجيل هدف التقدم عن طريق اللاعب إيكامبي، الذي كان في موقف تسلل. وعاد المتألق بونو للظهور من جديد في الدقيقة 56، عقب تصديه لعرضية اللاعب الفونسو بيدرازا. وبعدها بثواني قليلة حرم بونو اللاعب غازورلا من التسجيل بعد التصدي لتسديدته، والتي جاءت من ركلة ثابتة أعلنها الحكم.

وحرم القائم الأيمن فريق فياريال من تسجيل هدف التعادل بعد ارتطام تسديدة اللاعب بيدرازا برجل المدافع خوانبي لوبيز، فغالطت الكرة الحارس بونو، لكن ومن حسن حظه أن القائم حال دون معانقتها لشباكه. وكاد الحارس المغربي أن يرتكب غلطة المباراة في الدقيقة 79 بعد الركنية التي نفذها أصحاب الأرض وارتقى لها بونو، محاولا إمساك الكرة التي انفلتت من بين يديه أمام خط المرمى وأبعدها المدافع بيرناردو اسبينوسا إلى خارج الملعب.

وحاول هجوم فياريال الوصول إلى شباك بونو بالاعتماد على العرضيات والتمريرات البينية، والتسديد من خارج مربع العمليات والكرات الثابتة؛ لكن كل تلك المحاولات تم التصدي لها وإجهاضها، ما دفع خافيير كاييخا، مدرب الفريق المضيف، إلى إجراء 3 تبديلات بإخراج كل من المدافع سانتياغو كاسيريس (د66) وصانع الألعاب سانتي غازورلا (د 75) والمهاجم كارلوس إيكامبي (83)، وإشراك المهاجم كارلوس باكا والمدافع ميغيل لايون والمهاجم نيكولا سانسوني من أجل إدراك التعادل، لكن دون جدوى.

ورد أوزوبيو سكريستان، مدرب جيرونا، على تبديلات منافسه بتبديل كل من المهاجم أنطوني لوزانو، ولاعب الوسط أداي بنيتيز، ولاعب الوسط بورخا غارسيا، وأقحم اللاعب اليكس غارسيا سيرانو في وسط الملعب في الدقيقة 59، ثم أشرك المدافع مارك مونيسا (د78)، وقام بتعزيز خط المنتصف بلاعب آخر بإشراك باتريك روبيرتس (د81) للحيلولة دون وصول الكرة إلى شباك الدولي المغربي بونو، الذي تألق خلال مجريات اللقاء ووقف سدا منيعا أمام هجمات أصحاب الأرض، مؤكدا جاهزيته لخوض مباراة الأسود الإقصائية أمام مالاوي؛ لتنتهي المباراة بتحقيق جيرونا لفوز ثمين وصعب أمام فياريال على أرضه وبين جماهيره، وفي واحد من أصعب ملاعب "الليغا".

وباتت في رصيد جيرونا 4 نقاط، حصل عليها من ثلاث جولات (فوز وتعادل وهزيمة)؛ بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند نقط يتيمة من (هزيمتان وتعادل).