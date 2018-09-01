اختبار صعب ينتظر الزهر والنصيري أمام الريال‎

أوعنا بلعيد*

ينتظر فريق ليغانيس الإسباني لكرة القدم، مساء اليوم، أن يخوض واحدة من أقوى مبارياته مع بداية هذا الموسم، عندما سيحل ضيفا على ريال مدريد بملعب البرنابيو، ضمن مجريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني "لاليغا"؛ وهو اللقاء الذي سيقوده الحكم خايمي لاتري سانتياغو.

ويعول ماوريسيو بيليغرينو، المدير الفني لليغانيس، على لاعبه المغربي نبيل الزهر رفقة باقي أفراد المجموعة من أجل العودة بنتيجة إيجابية من معقل النادي الملكي رغم صعوبة المهمة، لاسيما أن الإسباني جولين لوبتيغي، مدرب الريال، يريد الفوز والاستمرار في تزعم ترتيب الدوري الإسباني وعدم السماح للفريق الضيف بعرقلة ناديه.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن المهاجم المغربي نبيل الزهر من الأسماء الأساسية التي سيعتمد عليها المدرب جراء ما يزخر به من تجربة في ملاعب إسبانيا، وأيضا لمستواه الكبير الذي يبصم عليه كلما واجه عملاقي الدوري (ريال مدريد وبرشلونة)؛ وهو الذي قاد ناديه الأسبوع الماضي للخروج بنتيجة التعادل 2/2 أمام ريال سوسيداد بعد تسجيله هدفين، بعد أن كان الفريق متأخرا في النتيجة بهدفين دون رد، لكن ريمونتادا الزهر أجبرت الفريق الباسكي على اقتسام نقاط المباراة.

وسبق للمهاجم الزهر أن تألق بقوة أمام ريال مدريد، وتمكن من التسجيل في شباكه في موسم 2013 عندما كان يلعب لفريق ليفانتي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الملكي بصعوبة بالغة 3/2. كما أحرز اللاعب هدفين في شباك العملاق الكتالوني إفس برشلونة، ما يؤكد تألقه في المواعيد الكبرى وظهوره بوجه مشرف كلما واجه الغريمين.

ويرغب بيليغرينو في تكرار مفاجأة الموسم الماضي عندما أقصي فريق ريال مدريد من دور الربع في كأس ملك إسبانيا على يد ليغانيس. وكانت مباراة الذهاب التي احتضنها الملعب البلدي دي بوتاركي قد انتهت بفوز النادي الملكي بهدف نظيف حمل توقيع اللاعب أسينسو، بينما مني الميرنغي بالهزيمة بهدفين لهدف، بملعب البرنابيو، في لقاء الإياب. وسجل أهداف اللقاء كل من خافيير اراسو غوتيبي وجابرييل أبيت لصالح ليغانيس؛ بينما سجل هدف الريال الوحيد كريم بنزيما.

وإن أجمعت جل وسائل الإعلام الإسبانية على أن نبيل الزهر سيكون أساسيا في تشكيلة المدرب بليغرينو، فإن الشكوك تحوم حول مصير الدولي المغربي الآخر يوسف الناصيري، الذي انتقل في الميركاتو الصيفي إلى ليغانيس قادما من مالقا، في أغلى الصفقات التي أبرمها فريق ليغانيس (6 ملايين أورو). ولم يظفر اللاعب بعد بثقة المدرب الكاملة، إذ يعتمد عليه كورقة بديلة، ولم يلعب خلال المباراة الأولى أمام أتليتك بلباو سوى 5 دقائق، بينما لعب أمام ريال سوسيداد 8 دقائق في الشوط الثاني، عكس مواطنه الزهر الذي خاض كل المباريات كأساسي.

وأجمعت الصحف الإسبانية القريبة من النادي الملكي على أن الدولي البلجيكي تيبوت كورتوا سيخوض أمام ليغانيس أول مباراة رسمية له بقميص ريال مدريد بعد ثلاثة أسابيع كان يتدرب فيها رفقة المجموعة، وبات الآن أكثر جاهزية واستعاد عافيته، وهو الذي فاز بجائزة أفضل حارس في المونديال الروسي بعد قيادته منتخب بلاده إلى احتلال المركز الثالث في المونديال، إذ يراهن جولين لوبتغي، مدرب الريال، على الحارس البلجيكي بعد 48 ساعة فقط من فوز كيلور نافاس بجائزة أفضل حارس مرمى في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

ولا توجد حسابات أخرى لفريق ريال مدريد غير الفوز بالنقاط الثلاث، ومحاولته تسجيل الكثير من الأهداف للحفاظ على صدارته التي يزاحمه عليها نادي برشلونة، الغريم التقليدي، والذي سيواجه يوم غد الصاعد الجديد هويسا بملعب الكامبنو. ولن تكون مهمة الريال بالسهلة أمام رفاق نبيل الزهر، لاسيما عقب الأداء الكبير والشخصية والحضور التي بصم عليها ليغانيس أمام ريال سوسيداد.

وركز الإعلام الإسباني على الحضور الجماهيري الضعيف في مدرجات البرنابيو في المباراة أمام نادي خيتافي (50.000 متفرج). ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم حضورا جماهيريا أكبر.