اتحاد الخميسات يخرج الجيش من كأس العرش

هسبريس - و.م.ع

خرج فريق الجيش الملكي من دور سدس عشر نهاية كأس العرش لكرة القدم للموسم الرياضي 2017 - 2018، بعد انهزامه أمام مضيفه الاتحاد الزموري للخميسات بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب 18 نونبر بالخميسات.

وخلق الفريق الزموري الممارس في أندية القسم الثاني أول مفاجأة في منافسات كأس العرش لهذا الموسم، باخراجه للجيش الملكي الذي كان يطمح للذهاب بعيدا في المسابقة تحت قيادة الاطار الوطني محمد فاخر.

ويلتقي فريق الاتحاد الزموري للخميسات في دور الثمن مع سطاد المغربي المنتمي لقسم الهواة الذي تأهل في وقت سابق اليوم على حساب مولودية ميسور من قسم الهواة أيضا بعد الفوز عليه بهدفين لواحد.

وفي المباريات الأخرى التي جرت اليوم عن الدور ذاته عاد فريق أولمبيك الدشيرة بالتأهل من ميدان الراسينغ البيضاوي بعد الفوز عليه بهدف للاشيء، فيما تمكن الوداد الفاسي من قلب تأخره بميدانه بهدف للاشيء، إلى فوز أمام اتحاد سيدي قاسم بثلاثة أهداف لهدفين.

كما تمكن وداد تمارة من التأهل لدور الثمن، بعد تفوقه على اتحاد أمل تزنيت بهدفين لواحد. ويلتقي وداد تمارة في الدور المقبل مع سريع وادي زم الذي تأهل على حساب النسمة السطاتية عقب تفوقه عليه بهدف للاشيء، فيما يواجه أولمبيك الدشيرة الوداد الفاسي.

بدورها تمكنت أندية أولمبيك آسفي وحسنية أكادير وسريع وادي زم من حجز أولى بطاقات دور ثمن نهاية كأس العرش في كرة القدم للموسم الرياضي 2017-2018، بعد تخطيهم اليوم السبت لدور سدس عشر النهاية.

وبلغ فريق أولمبيك آسفي دور الثمن بعد عودته بنتيجة الفوز بهدف للاشيء من ميدان رجاء بني ملال، سجله المهاجم السابق للمغرب الفاسي الإيفواري كوفي بوا في الدقيقة 39.

كما تمكن سريع وادي زم من العودة بالتأهل من الملعب البلدي بسطات، بعد تفوقه على النسمة السطاتية بهدف للاشيء وقعه نجيب كميا بعد مرور دقيقة واحدة على بداية الجولة الثانية.

وحقق حسنية أكادير النتيجة ذاتها، بانتصاره على مضيفه نهضة الزمامرة بهدف لاعبه عماد الكيلاوي في الدقيقة 70.

وضرب فريق حسنية أكادير موعدا في دور الثمن مع أولمبيك آسفي، فيما يلتقي سريع وادي زم مع الفائز من مباراة اتحاد أمل تزنيت ووداد تمارة.