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الرئيسية | رياضة | أولمبيك خريبكة يهزم نجاح سوس في كأس العرش

أولمبيك خريبكة يهزم نجاح سوس في كأس العرش

أولمبيك خريبكة يهزم نجاح سوس في كأس العرش
صالح الخزاعي من خريبكة
السبت 01 شتنبر 2018 - 22:07

استقبل فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، عشية اليوم بملعب الفوسفاط، فريق جمعية نجاح سوس أكادير، برسم سُدس عشر كأس العرش، وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون مقابل.

وجاءت نتيجة المباراة بعد شوط أول اتسم بغياب المحاولات الجادة للتهديف، حيث اكتفى لاعبو الفريقين بالتمريرات وسط رقعة الملعب، باستثناء محاولات محتشمة غابت عنها اللمسات الأخيرة لإسكان الكرة المرمى.

فيما تميز الشوط الثاني باندفاع ملحوظ من جانب الفريقين، وكاد اللاعب أنس عزمي يسجل هدف السبق برأسية في الدقيقة 64، غير أن أحد مدافعي جمعية نجاح سوس أكادير نجح في صد الكرة على بعد ملمترات من خط الشباك.

وواصل أصحاب الأرض الضغط على الضيوف إلى أن تمكن اللاعب يوسف سكور من مباغتة حارس نجاح سوس في الدقيقة 77، وتسجيل الهدف الأول في المباراة، قبل أن يتمكن زميله خالد حشادي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 92.

يشار إلى أن الأمطار الرعدية، التي تهاطلت على ملعب الفوسفاط منذ الدقائق الأولى للمباراة، لم تمنع جماهير أولمبيك خريبكة من تشجيع اللاعبين طيلة الشوطين، فيما بقيت المدرجات المخصصة للضيوف فارغة تماما، نتيجة غياب مشجعي جمعية نجاح سوس أكادير.

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