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الرئيسية | رياضة | رباعية أمام ليغانيس تضع الريال في صدارة الليغا

رباعية أمام ليغانيس تضع الريال في صدارة الليغا

رباعية أمام ليغانيس تضع الريال في صدارة الليغا
هسبريس - متابعة
السبت 01 شتنبر 2018 - 22:40

واصل ريال مدريد عزف نغمة الانتصارات في الليغا بعدما أكرم ضيافة ليغانيس بأربعة أهداف لواحد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على ملعب (سانتياغو برنابيو) ضمن الجولة الثالثة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول بهدف في كل شبكة حيث بادر الملكيون بافتتاح باب التسجيل في الدقيقة 17 بقدم النجم الويلزي جاريث بيل بتسديدة قوية من داخل المنطقة. إلا أن الجار المدريدي الصغير أدرك التعادل بعدها بسبع دقائق من علامة الجزاء عبر جيدو كاريو، لينتهي الشوط بهدف في كل شبكة.

وفي النصف الثاني، تألق المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة وسجل هدفين متتاليين في الدقيقتين (50 و61) ليمنح فريقه التقدم بنتيجة (3-1).

وبعد الهدف الثالث بخمس دقائق، وضع القائد سرخيو راموس بصمته وبالتخصص من علامة الجزاء مختتما رباعية الميرينغي.

وشهدت المباراة مشاركة المغربي نبيل الزهر رفقة ليغانيس إلى حدود الدقيقة 70، حيث عوضه مواطنه يوسف النصيري.

واستمرت كتيبة جولين لوبيتيغي في مسلسل انتصاراتها للجولة الثالثة على التوالي لينفرد الفريق بالصدارة بـ9 نقاط، وبفارق نقطتين أمام سيلتا فيغو، الذي فجر مفاجأة اليوم بإسقاط أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة، و3 أمام الغريم التقليدي برشلونة، الذي سيستقبل أويسكا، الصاعد حديثا، مساء الأحد على ملعب (الكامب نو).

من جانبه، توقف رصيد ليغانيس عند نقطة وحيدة يقبع بها في المرتبة الـ19 وقبل الأخيرة.

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