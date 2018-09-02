"منتخب الأسود" يستهلُّ معسكره ببوزنيقة استعدادا لمباراة مالاوي

هسبورت - أمال بلحاج*

يَستهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم معسكره التدريبي في مدينة بوزنيقة، اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة منتخب مالاوي ضمن الجولة السادسة من الإقصائيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستجرى السبت المقبل على أرضية مركب محمد الخامس في البيضاء.

ومن المنتظر أن يغيب بعض اللاعبين عن أول حصة تدريبية اليوم لالتزامهم بالمشاركة رفقة أنديتهم في مباريات نهاية الأسبوع، فيما سمح الناخب الوطني هيرفي رونار للحارس منير المحمدي بالالتحاق بالعناصر الوطنية إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل؛ وذلك لخوضه مباراة مهمة رفقة ملقا الإسباني غدا الاثنين ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وحدّد الطاقم التقني، تحت إشراف المدرب هيرفي رونار، برنامج المنتخب الوطني المغربي قبل مواجهة نظيرة المالاوي ضمن الإقصائيات الإفريقية؛ إذ من المنتظر أن تخوض العناصر الوطنية تداريبها بمعدّل حصة واحدة في اليوم، مع حصة على أرضية الملعب الرسمي المحتضن للمواجهة، أي مركب محمد الخامس.

ويعوّل "أسود الأطلس" على تحقيق التأهّل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، والذهاب بعيدا في المسابقة الإفريقية التي من المنتظر أن تقام في الكاميرون، رغبة منهم في تعويض الخروج المبكّر من النسخة الأخيرة من نهائيات كأس العالم "روسيا 2018".

واحتفظ المدرب الفرنسي بأغلب العناصر التي شاركت في النسخة الماضية من نهائيات كأس العالم وواصلت "النواة" في تدعيم صفوف "الأسود"، ولم يفرّط في ركيزتي الفريق الوطني، كريم الأحمدي ونور الدين أمرابط، على الرّغم من موقفه السابق بخصوص اللاعبين الممارسين في الخليج، فيما فضّل أن يدرج اسم لاعب الخبرة مبارك بوصوفة رغم عدم توفّره على أي فريق بعد نهاية عقده مع "الجزيرة" الإماراتي.

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