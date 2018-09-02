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الرئيسية | رياضة | الحافيظي يقود الرجاء لهزم "أطلس خنيفرة"

الحافيظي يقود الرجاء لهزم "أطلس خنيفرة"

الحافيظي يقود الرجاء لهزم "أطلس خنيفرة"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 02 شتنبر 2018 - 19:07

حسم فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من مسابقة كأس العرش على حساب مضيفه شباب أطلس خنيفرة، بعد أن تغلب عليه بهدف نظيف، في النزال الذي احتضنته اليوم الأحد أرضية الملعب البلدي لخنيفرة.

وأنهى التعادل السلبي نتيجة الجولة الأولى للنزال، حيث خاض عناصر الفريق "الخنيفري" مجمل فتراته بحذر واحتراز كبير، مع الاعتماد على المرتدات الهجومية للوصول وتهديد مرمى الحارس الرجاوي أنس الزنيتي، خصوصا في ظل سيطرة رفاق بدر بانون على أغلب فترات النصف الأول للمواجهة.

وأتيحت خلال دقائق الجولة الأولى من المواجهة، فرصة سانحة للتهديف لكل فريق، حيث لم يستغل لاعبو "أطلس خنيفرة" هفوة دفاعية في الخط الخلفي للرجاء في الدقيقة 12 لهز الشباك، في المقابل كان باي نياسي، وراء أبرز فرصة للرجاء في الدقيقة 39.

وتحرك الخط الأمامي للفريقين مع بداية مجريات الجولة الثانية من المباراة، خصوصا من جانب عناصر الفريق البيضاوي، حيث ضغط رفاق البديل زكرياء حدراف بشكل متواصل على معترك الفريق "الخنيفري"، إذ كانوا قريبين من هز شباك الحارس العيادي في العديد من الكرات.

وتواصل المد الهجومي للفريق البيضاوي في باقي دقائق النصف الثاني للنزال، أثمر فك اللاعب عبد الإله الحافيظي، شفرة دفاع أصحاب الأرض، بعد إحرازه هدف الفوز بطريقة رائعة في حدود الدقيقة 74، مانحا بذلك لفريقه بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من المسابقة

ولم تكن ردة فعل لاعبو شباب أطلس خنيفرة بعد هدف الحافيظي، كافية للعودة في النتيجة خلال باقي دقائق المباراة، قبل أن يطلق الحكم عبد الرحيم اليعكوبي، صافرته النهائية بتأهل الرجاء الرياضي.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - سلمى الأحد 02 شتنبر 2018 - 19:28
هنيئا للفريق الأخضر تستاهل عقبال الكأس إن شاء الله
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8
2 - ابن عين عودة الأحد 02 شتنبر 2018 - 19:43
الرجاء فريق عالمي وسيبقى العالمي مع احترامنا لكل الفرق المغربية التي تمثل المغرب احسن تمثيل.واذا كان الاهلي فريق القرن الافريقي فالرجاء عملاق افريقيا والوطن العربي وافهم كما تشاء يا (معلم)
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