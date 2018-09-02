24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2906:5813:3217:0419:5621:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. انتقادات حقوقية تلاحق ترحيل المغرب لمهاجري جنوب الصحراء (5.00)

  2. تركيا ترفع أسعار الكهرباء مع تفاقم أزمة الليرة (5.00)

  3. ترامب يلعب الغولف بالتزامن مع جنازة مكين (5.00)

  4. إنتاج الشمندر السكري يرتفع في منطقة الغرب (5.00)

  5. حادثة سير تصرع جزارا بين سطات ومراكش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | إقالة عويطة من تدريب منتخب الإمارات لألعاب القوى

إقالة عويطة من تدريب منتخب الإمارات لألعاب القوى

إقالة عويطة من تدريب منتخب الإمارات لألعاب القوى
هسبريس من الرباط
الأحد 02 شتنبر 2018 - 20:05

أعلن اتحاد ألعاب القوى الإماراتي اليوم الأحد إقالة المغربي سعيد عويطة، من الجهاز الفني لمنتخب الإمارات، وذلك عقب النتائج" المخيبة" التي حققها لاعبو المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية التي اختتمت اليوم في العاصمة الأندونيسية جاكرتا.

ونقلت تقارير إخبارية محلية عن بيان للاتحاد الإماراتي قوله إن "مجلس إدارة الاتحاد استعرض النتائج التي حققها لاعبو ولاعبات القوى في الألعاب الآسيوية بجاكرتا، وقرر إقالة المدير الفني للمنتخب".

وأعرب الاتحاد عن استيائه "للمخرجات والنتائج، لاسيما أن الألعاب الآسيوية إحدى أهم محطات الإعداد الفعلي للألعاب الأولمبية، في الوقت الذي وفر فيه كل الإمكانيات للجهاز الفني واللاعبين من خلال معسكرات طويلة المدة، وبإشراف مدرب كبير له سمعته وقيمته الفنية مثل عويطة".

وأكد الاتحاد الإماراتي أنه "جار البحث عن جهاز فني بديل لقيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ استراتيجيته المعتمدة نحو تحقيق نتائج بارزة".

ويذكر أن الإمارات التي شاركت بوفد من 12 لاعبا في ألعاب القوى حصدت خلال ألعاب (الآسياد ) 14 ميدالية (3 ذهبية، 6 فضية، 5 برونزية) من مختلف الرياضات.

وستقام دورة الألعاب المقبلة للآسياد في مدينة هانغجو الصينية عام 2022.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - moha o'trente الأحد 02 شتنبر 2018 - 20:14
Cet homme est le plus grand athlète que l'humanité a connu, 4 records du monde dans 4 disciplines différentes allez trouver un autre athlète avec un tel palmarès .......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - H MEN الأحد 02 شتنبر 2018 - 20:16
افعلو كالبحرين وقطر وجنسو ابطال من دول معروفة في العاب القوى,اما عويطة او غيره فدورهم تاطير الابطال وليس العيانة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - اين الشباب الرياضي أولا ? الأحد 02 شتنبر 2018 - 20:26
يا مسؤولي ألعاب القوة بالاماراة صناعة أبطال تتكون من سلسلة ذات ثلاث حلقات مترابطة مع بعضها و بغياب حلقة واحدة فقط يسقط الكل و هكذا المدرب الكفء كان موجود و الدعم المادي كان موجود لكن الشباب الرياضي ذو المؤهلات لم يكن موجود و لن يصلح الأمر بتغيير المدرب بل هذا اجراء فقط لاخماد العاصفة و ستعود حليمة لعادتها القديمة بنفس النتائج الغير مرضية ...
أين اولا هذا الشاباب الذي يمكن صنع منه بطلا ?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - Ali الأحد 02 شتنبر 2018 - 20:32
قطر و البحرين قضت على الإمارات بتجنيس رياضيين جاهزين من كل أنحاء العالم حصدوا الأخضر و اليابس .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.