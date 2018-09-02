إقالة عويطة من تدريب منتخب الإمارات لألعاب القوى

هسبريس من الرباط

أعلن اتحاد ألعاب القوى الإماراتي اليوم الأحد إقالة المغربي سعيد عويطة، من الجهاز الفني لمنتخب الإمارات، وذلك عقب النتائج" المخيبة" التي حققها لاعبو المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية التي اختتمت اليوم في العاصمة الأندونيسية جاكرتا.

ونقلت تقارير إخبارية محلية عن بيان للاتحاد الإماراتي قوله إن "مجلس إدارة الاتحاد استعرض النتائج التي حققها لاعبو ولاعبات القوى في الألعاب الآسيوية بجاكرتا، وقرر إقالة المدير الفني للمنتخب".

وأعرب الاتحاد عن استيائه "للمخرجات والنتائج، لاسيما أن الألعاب الآسيوية إحدى أهم محطات الإعداد الفعلي للألعاب الأولمبية، في الوقت الذي وفر فيه كل الإمكانيات للجهاز الفني واللاعبين من خلال معسكرات طويلة المدة، وبإشراف مدرب كبير له سمعته وقيمته الفنية مثل عويطة".

وأكد الاتحاد الإماراتي أنه "جار البحث عن جهاز فني بديل لقيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ استراتيجيته المعتمدة نحو تحقيق نتائج بارزة".

ويذكر أن الإمارات التي شاركت بوفد من 12 لاعبا في ألعاب القوى حصدت خلال ألعاب (الآسياد ) 14 ميدالية (3 ذهبية، 6 فضية، 5 برونزية) من مختلف الرياضات.

وستقام دورة الألعاب المقبلة للآسياد في مدينة هانغجو الصينية عام 2022.