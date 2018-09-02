24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2906:5813:3217:0419:5621:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. انتقادات حقوقية تلاحق ترحيل المغرب لمهاجري جنوب الصحراء (5.00)

  2. تركيا ترفع أسعار الكهرباء مع تفاقم أزمة الليرة (5.00)

  3. ترامب يلعب الغولف بالتزامن مع جنازة مكين (5.00)

  4. إنتاج الشمندر السكري يرتفع في منطقة الغرب (5.00)

  5. حادثة سير تصرع جزارا بين سطات ومراكش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | طنجة تتجاوز المغرب التطواني في "ديربي الشمال"

طنجة تتجاوز المغرب التطواني في "ديربي الشمال"

طنجة تتجاوز المغرب التطواني في "ديربي الشمال"
هسبريس - و.م.ع
الأحد 02 شتنبر 2018 - 19:45

تأهل فريق اتحاد طنجة لدور ثمن نهاية كأس العرش لكرة القدم لموسم 2017-2018، بعد فوزه بميدانه في ديربي الشمال على المغرب التطواني بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية الملعب الكبير بطنجة، برسم دور سدس عشر النهاية، فيما تأهل اتحاد الفتح الرياضي على حساب الجمعية السلاوية المنتمي لأندية القسم الثاني 2-1. وسجل الهدف الوحيد في اللقاء الأول ، اللاعب مباي جينيور روسطاند في الدقيقة 52.

ويلتقي "فارس البوغاز" في دور ثمن النهاية مع الفائز في المباراة التي ستجمع في وقت لاحق من مساء اليوم بين الكوكب المراكشي والوداد البيضاوي.

كما تأهل اتحاد الفتح الرياضي للدور ذاته بعد تفوقه اليوم على مضيفه الجمعية السلاوية بهدفين لواحد، سجلهما عبد الرحيم مقران من ضربة جزاء وموسي، فيما وقع هدف الجمعية عماد الرقيوي.

ويلتقي اتحاد الفتح في الدور المقبل مع الفائز في المباراة التي ستجمع في وقت لاحق من مساء اليوم بين الدفاع الحسني الجديدي والرشاد البرنوصي المنتمي لقسم الهواة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - raja الأحد 02 شتنبر 2018 - 20:05
اتحاد طنجة أصبحت عقدة للمغرب التطواني هنيء اتحاد طنجة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.