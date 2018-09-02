طنجة تتجاوز المغرب التطواني في "ديربي الشمال"

هسبريس - و.م.ع

تأهل فريق اتحاد طنجة لدور ثمن نهاية كأس العرش لكرة القدم لموسم 2017-2018، بعد فوزه بميدانه في ديربي الشمال على المغرب التطواني بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية الملعب الكبير بطنجة، برسم دور سدس عشر النهاية، فيما تأهل اتحاد الفتح الرياضي على حساب الجمعية السلاوية المنتمي لأندية القسم الثاني 2-1. وسجل الهدف الوحيد في اللقاء الأول ، اللاعب مباي جينيور روسطاند في الدقيقة 52.

ويلتقي "فارس البوغاز" في دور ثمن النهاية مع الفائز في المباراة التي ستجمع في وقت لاحق من مساء اليوم بين الكوكب المراكشي والوداد البيضاوي.

كما تأهل اتحاد الفتح الرياضي للدور ذاته بعد تفوقه اليوم على مضيفه الجمعية السلاوية بهدفين لواحد، سجلهما عبد الرحيم مقران من ضربة جزاء وموسي، فيما وقع هدف الجمعية عماد الرقيوي.

ويلتقي اتحاد الفتح في الدور المقبل مع الفائز في المباراة التي ستجمع في وقت لاحق من مساء اليوم بين الدفاع الحسني الجديدي والرشاد البرنوصي المنتمي لقسم الهواة.