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كُتّاب وآراء
الوداد يتأهل بهزم الكوكب المراكشي في كأس العرش
انضم فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، إلى الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من مسابقة كأس العرش، بعد تجاوزه مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما بملعب مراكش.
وانطلقت أطوار المواجهة بإيقاع مرتفع مند الدقائق الأولى للجولة الأولى، حيث أتيحت من خلالها للجانبين بعض محاولات التهديف، بداية بمناورة من المهاجم المراكشي الذهبي، في الدقيقة الثانية وبعده انسلال جانبي من عبد اللطيف نصير بعد دقيقة من ذلك، كان قريبا من خلاله من هز شباك الحارس المراكشي محمد باعيو.
ومع مرور دقائق النصف الأول للنزال، شهد الإيقاع بعض التراجع مقارنة مع ما كان عليه مع بداية المواجهة، قبل أن يتحرك من جديد الخط الأمامي للوداد خلال دقائق الثلث الأخير من الجولة الأولى، إذ ضيع بابا توندي محاولة سانحة في الدقيقة 36، وبعده فرصة مماثلة يضيعها وليام جيبور، في الدقيقة 42.
وفي الوقت الذي سار الشوط الأول للمباراة نحو النهاية، جاء العقاب من المهاجم ياسين الذهبي، حيث أحرز الهدف الأول للفريق المراكشي في الدقيقة 45، أنهى على وقعه الحكم توفيق كورار، أطوار الجولة الأولى.
الشوط الثاني للمباراة، عرف منذ بدايته تحركات هجومية من الجانبين، ترجم وليام جيبور، إحداها بضربة رأسية إلى هدف التعادل في الدقيقة 50 بعد تمريرة عرضية من رفيقه محمد أوناجم.
وخلق بعد ذلك لاعبو الكوكب المراكشي، بعض من الفرص السانحة للتهديف، شكلت الخطورة على مرمى الوداد، قبل أن ينجح محمد أوناجم، في إضافة الهدف الثاني لفريقه في حدود الدقيقة 64، حسم به أبناء المدرب عبد الهادي السكتيوي، تأهلهم إلى دور الـ16 من مسابقة كأس العرش.