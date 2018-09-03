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الرئيسية | رياضة | أفضل لاعب في العالم .. صلاح ورونالدو ومودريتش

أفضل لاعب في العالم .. صلاح ورونالدو ومودريتش

أفضل لاعب في العالم .. صلاح ورونالدو ومودريتش
هسبريس - إفي
الاثنين 03 شتنبر 2018 - 14:29

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم عن اللاعبين الثلاثة المرشحين لجائزة "الأفضل" التي تمنح لأفضل لاعبي العالم في عام 2018 وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد) والمصري محمد صلاح (ليفربول).

وجاء الاعلان عن القائمة النهائية للمرشحين الثلاثة اليوم خلال حفل في لندن بحضور لاعبين سابقين أمثال بيتر شمايكل، سول كامبل، نوانكو كانو وكيلي سميث.

وكان مودريتش (32 عاما) الذي اختير كأفضل لاعب في العالم في جوائز اليويفا مؤخرا، قد توج مع الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا، وصعد بمنتخب بلاده لنهائي مونديال كأس العالم في روسيا.

أما رونالدو (33 عاما) أفضل لاعبي العالم خمس مرات بالتساوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، فقد توج هدافا للتشامبيونز ليغ ويطمح للفوز بجائزة "الأفضل" في نسختها الجديدة للمرة الثالثة تواليا.

في حين قدم صلاح (26 عاما) موسما رائعا مع ليفربول، وقاده للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، إضافة لحصوله على العديد من الجوائز في البريميير ليج أبرزها هداف البطولة.

وقال شمايكل "صلاح قدم موسما رائعا مع ليفربول، لكن حظه كان سيئا بإصابته قبل كأس العالم، إنه لاعب مدهش، لكنني أعتقد أنه لن يحظى بفرص ضخمة للفوز بالجائزة".

وأضاف "البعض يقول إن كريستيانو توج بدوري الأبطال، لكنهم ينسون مودريتش الذي فاز باللقب أيضا، كما أن أدائه في المونديال كان مبهرا بقيادة منتخب بلاده" للوصافة.

وسيكشف الفيفا عن الجائزة يوم 24 سبتمبر القادم في حفل بمسرح رويال لندن فستيفال هال في العاصمة الإنجليزية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مسلم مغربي الاثنين 03 شتنبر 2018 - 14:46
محمد صلاح مثال للاعب المسلم المتخلق المثابر المحترم يستحق الفوز بهذا اللقب بحكم الموسم الذي قضاه مع النادي الانكليزي ولولا انه اصيب في نهائي ابطال اوروبا لكان مرشح فوق العادة وربما كان النادي الانكليزي من فاز في النهائي في حين ان مودريتش لاعب جيد ايضا لكن لا اظنه سيفوز بهذه الجائزة حيت ان ظهوره كان ملفت فقط في كاس العالم اما مع الريال فهو لاعب عادي مثل طوني كروس اما رونالدو فهو ايضا مر بموسم رائع توج بكاس دوري الابطال وايضا كان بمستوى جيد في كاس العالم ولا اظن ان لقب افضل لاعب سيخرج عن كريستيانو وذلك لعدة اعتبارات وفي الحقيقة هو من يستحق الجائزة اما رايي الخاص انا افضل ان يفوز بها محمد صلاح كونه عربي مسلم وايضا كي تكون دفعة معنوية كبيرة له من اجل اكمال مشواره الاحترافي الرائع
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2 - وزاني الاثنين 03 شتنبر 2018 - 14:47
لن اعترف بأي أحد منهم أمام العملاق ميسي. ..احترم هم كلهم لكن ميسي لاعب اسطوري ولا اضن انه لا يستحق أن يكون معهم لمجرد أنه لم يلعب جيدا في كأس العالم. ..ميسي قدم عاما في القمة وفاز بهدف اسبانيا والآن بدأ بقوة ....هو من يستحقها ...وصلاح تانيا ومودريتش تالتا. ..خاي رونالدو مادار والو العام افات فقط ضربة مقص في بوفون هي من رفعت أسهمه
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-3
3 - gogwa الاثنين 03 شتنبر 2018 - 14:52
والله صلاح هذا فخر وشرف للمصريين لا يعادله في الاجتهاد والتميز الا قلائل اعترف بهم العالم وفرضوا احترامهم علي الجميع ليس بالمهارة وحدها بل بالخلق ايضا ، مرحا مرحا صلاح وحتي لو لم توفق هذه المرة يكفي انك جعلت من مصر اسما كبيرا في عالم كرة القدم ولذا نحن نريد مئة صلاح وصلاح
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4 - وسيم الاثنين 03 شتنبر 2018 - 14:57
اعتقد ان حضوض مدريتش كبيرة خصوصا بعض اداء بطولي الدي قدمه مع الريال ومع منتخب بلاده في كاس عالم
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5 - صقر الاثنين 03 شتنبر 2018 - 14:57
ميسي خارج السرب يحلق بعيدا عن المرشحين ولا ينتظر أن يصنف لانه اللاعب الأحسن بالعالم.وعدم ترشيحه يعود لعدم لعب منتخبه ضد الصهاينة .
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6 - مغربي الاثنين 03 شتنبر 2018 - 14:57
بالتوفيق ان شاء الله لمحمد صلاح. نتمنى ان يكون له خير عوض عن ما يقاسيه بسبب الحكم المستبد للأخوة المصريين.
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