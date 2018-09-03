أفضل لاعب في العالم .. صلاح ورونالدو ومودريتش

هسبريس - إفي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم عن اللاعبين الثلاثة المرشحين لجائزة "الأفضل" التي تمنح لأفضل لاعبي العالم في عام 2018 وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد) والمصري محمد صلاح (ليفربول).

وجاء الاعلان عن القائمة النهائية للمرشحين الثلاثة اليوم خلال حفل في لندن بحضور لاعبين سابقين أمثال بيتر شمايكل، سول كامبل، نوانكو كانو وكيلي سميث.

وكان مودريتش (32 عاما) الذي اختير كأفضل لاعب في العالم في جوائز اليويفا مؤخرا، قد توج مع الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا، وصعد بمنتخب بلاده لنهائي مونديال كأس العالم في روسيا.

أما رونالدو (33 عاما) أفضل لاعبي العالم خمس مرات بالتساوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، فقد توج هدافا للتشامبيونز ليغ ويطمح للفوز بجائزة "الأفضل" في نسختها الجديدة للمرة الثالثة تواليا.

في حين قدم صلاح (26 عاما) موسما رائعا مع ليفربول، وقاده للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، إضافة لحصوله على العديد من الجوائز في البريميير ليج أبرزها هداف البطولة.

وقال شمايكل "صلاح قدم موسما رائعا مع ليفربول، لكن حظه كان سيئا بإصابته قبل كأس العالم، إنه لاعب مدهش، لكنني أعتقد أنه لن يحظى بفرص ضخمة للفوز بالجائزة".

وأضاف "البعض يقول إن كريستيانو توج بدوري الأبطال، لكنهم ينسون مودريتش الذي فاز باللقب أيضا، كما أن أدائه في المونديال كان مبهرا بقيادة منتخب بلاده" للوصافة.

وسيكشف الفيفا عن الجائزة يوم 24 سبتمبر القادم في حفل بمسرح رويال لندن فستيفال هال في العاصمة الإنجليزية.