العين يراهن على التألق في كأس العالم للأندية‎

هسبريس من الرباط

بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، إذ يفصل 100 يوم فقط عن انطلاقة الحدث العالمي في مدينة العين، موطن نادي العين، حامل لقب دوري الخليج العربي؛ والفريق المضيف للبطولة.

وعقب النتائج الجيدة التي حققها نادي العين في الموسم الماضي، والتي شهدت تتويجه بلقب الدوري، قضى "الزعيم" شهري يوليوز وغشت في الاستعداد لرحلة الدفاع عن اللقب المحلي ضمن معسكر تحضيري مكثف أقيم في أوروبا.

واستهل نادي العين مشواره في الموسم الجديد لدوري الخليج العربي بتفوقه على نادي الإمارات بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، معلناً انطلاق حملة الدفاع عن لقب الدوري.

ومع الإعلان رسمياً عن نتائج قرعة بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018 يوم 4 شتنبر، يستعد حامل اللقب الإماراتي لدخول البطولة وتقديم أداء مشرف على أرض ملعبه في إطار سعيه إلى التتويج بلقب كأس العالم للأندية، وهي إحدى البطولات الثماني التي سينافس فيها النادي خلال الموسم المقبل.

وأبدى زوران ماميتش، مدرب فريق العين الذي يتولى مهمة الإشراف على استعدادات الفريق المضيف لبطولة كأس العالم للأندية التي تقام على مدى 11 يوماً، ثقته بأن فريقه سيكون جاهزاً لخوض المنافسات.

وفي هذا الصدد قال ماميتش: "تعتبر المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2018 شرفا كبيرا بالنسبة لفريق العين الذي سيلعب على أرضه بصفته ممثلاً للإمارات. وسنحاول بذل قصارى جهدنا لتقديم أداء يرتقي إلى طموحات الجماهير. وننتظر حالياً معرفة القائمة النهائية للأندية المشاركة، إلا أنه من دواعي سرورنا المشاركة في هذه البطولة التي ستشهد تتويج أفضل ناد في العالم".