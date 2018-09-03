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ديشامب ينافس زيدان وداليتش على أفضل مدرب
الاثنين 03 شتنبر 2018 - 17:22
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الإثنين، عن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل مدرب في العالم.
وضمت القائمة النهائية، الفرنسيين ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب الديوك المتوج بلقب كأس العالم الأخيرة في روسيا، وزين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، المتوج معهم بلقب دوري أبطال أوروبا.
كما ضمت القائمة الكرواتي زلاتكو داليتش، الذي حصد مع منتخب بلاده على المركز الثاني والميدالية الفضية في المونديال الروسي.
ويقام حفل اختيار فيفا لجوائز الأفضل، في 24 سبتمبر الجاري، بالعاصمة الإنجليزية لندن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - hicham الاثنين 03 شتنبر 2018 - 17:43
أظن ان المدرب الكرواتي اللي يستاهل الخدمة و السكات
2 - هشام كولميمة الاثنين 03 شتنبر 2018 - 17:55
أعتقد أن الأفضل هو من لعب بواقعية و الإعتماد على اللعب الجماعي و السير مع فريقه في عدة مباريات...هذا يعني بالنسبة لي فأحسن مدرب أما زيدان أو المدرب الكرواتي و أفضل هذا الأخير. شكرا على التفاعل.
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