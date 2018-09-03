ديشامب ينافس زيدان وداليتش على أفضل مدرب

هسبريس - متابعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الإثنين، عن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل مدرب في العالم.

وضمت القائمة النهائية، الفرنسيين ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب الديوك المتوج بلقب كأس العالم الأخيرة في روسيا، وزين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، المتوج معهم بلقب دوري أبطال أوروبا.

كما ضمت القائمة الكرواتي زلاتكو داليتش، الذي حصد مع منتخب بلاده على المركز الثاني والميدالية الفضية في المونديال الروسي.

ويقام حفل اختيار فيفا لجوائز الأفضل، في 24 سبتمبر الجاري، بالعاصمة الإنجليزية لندن.