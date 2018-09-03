مواجهات إفريقية قوية تنتظر الوداد والرجاء وبركان

هسبورت - عمر الشرايبي*

أسفرت قرعتا دور ربع نهائي منافستي كأسي عصبة الأبطال والكونفدرالية الإفريقية، التي أجريت بالعاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم، عن مواجهات متباينة لممثلي كرة القدم الوطنية الثلاث، سواء تعلق بالوداد البيضاوي المدافع عن عرشه القاري في المسابقة الأغلى، غريمه الرجاء الباحث عن النجمة الإفريقية الثانية في مسابقة "الكاف" أو نهضة بركان،ً أحد الأضلع الثمان المتنافسة على اللقب الأخير.

الوداد البيضاوي سيواصل حملة دفاعه عن لقب "العصبة"، بالاستفادة من أفضلية استضافة لقاء إياب دور ربع النهائي، الذي سيواجه من خلاله فريق وفاق سطيف الجزائري في قمة "مغاربية" قوية، على أن يقابل "وداد الأمة"، في حال بلوغ دور النصف، الفائز في مباراة الأهلي المصري وحوريا كوناكري الغيني.

فيما يخص كأس "الكاف"، حيث أوقعت القرعة فريق الرجاء البيضاوي في مواجهة "كارا برازافيل" الكونغولي، على أن يواجه المتأهل منهما الفائز في مواجهة الربع نهائي الأولى، التي تجمع فريق "إنيمبا" النيجيري و"رايون سبورت" الرواندي.

ممثل كرة القدم المغربية الثاني، نهضة بركان سيواجه نادي "فيتا كلوب" الكونغولي، على أن يواجه المتأهل منهما إلى نصف النهائي، الفائز في "الديربي" العربي بين اتحاد العاصمة الجزائري وفريق المصري البورسعيدي، إذ ستقام مباريات الربع، ذهابا في 16 شتنبر وإيابا في 23 من الشهر ذاته، على أن تجرى مباريات النصف بين ثالث و24 أكتوبر.

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