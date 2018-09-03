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الرئيسية | رياضة | مواجهات إفريقية قوية تنتظر الوداد والرجاء وبركان

مواجهات إفريقية قوية تنتظر الوداد والرجاء وبركان

مواجهات إفريقية قوية تنتظر الوداد والرجاء وبركان
هسبورت - عمر الشرايبي*
الاثنين 03 شتنبر 2018 - 19:48

أسفرت قرعتا دور ربع نهائي منافستي كأسي عصبة الأبطال والكونفدرالية الإفريقية، التي أجريت بالعاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم، عن مواجهات متباينة لممثلي كرة القدم الوطنية الثلاث، سواء تعلق بالوداد البيضاوي المدافع عن عرشه القاري في المسابقة الأغلى، غريمه الرجاء الباحث عن النجمة الإفريقية الثانية في مسابقة "الكاف" أو نهضة بركان،ً أحد الأضلع الثمان المتنافسة على اللقب الأخير.

الوداد البيضاوي سيواصل حملة دفاعه عن لقب "العصبة"، بالاستفادة من أفضلية استضافة لقاء إياب دور ربع النهائي، الذي سيواجه من خلاله فريق وفاق سطيف الجزائري في قمة "مغاربية" قوية، على أن يقابل "وداد الأمة"، في حال بلوغ دور النصف، الفائز في مباراة الأهلي المصري وحوريا كوناكري الغيني.

فيما يخص كأس "الكاف"، حيث أوقعت القرعة فريق الرجاء البيضاوي في مواجهة "كارا برازافيل" الكونغولي، على أن يواجه المتأهل منهما الفائز في مواجهة الربع نهائي الأولى، التي تجمع فريق "إنيمبا" النيجيري و"رايون سبورت" الرواندي.

ممثل كرة القدم المغربية الثاني، نهضة بركان سيواجه نادي "فيتا كلوب" الكونغولي، على أن يواجه المتأهل منهما إلى نصف النهائي، الفائز في "الديربي" العربي بين اتحاد العاصمة الجزائري وفريق المصري البورسعيدي، إذ ستقام مباريات الربع، ذهابا في 16 شتنبر وإيابا في 23 من الشهر ذاته، على أن تجرى مباريات النصف بين ثالث و24 أكتوبر.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - najad الاثنين 03 شتنبر 2018 - 20:05
حظ سعيد للوداد وبركان والرجاء ومتمنياتنا لكم بالنجاح والوصول إلى العالمية
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26
2 - marocain الاثنين 03 شتنبر 2018 - 20:12
dima raja. bonne continuation.
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-11
3 - بوحلة الاثنين 03 شتنبر 2018 - 20:16
بالتوفيق للوداد البيضاوي رغم المهمة الصعبة امام الفريق الجزائري. لكن وداد الأمة عودونا أنهم أسياد إفريقيا في الوقت الراهن وتحقيق الكأس للمرة الثانية على التوالي إن شاء الله. أما الرجاء البيضاوي فالإتحاد الإفريقي في المتناول إلا إذا كان لهم رأي آخر جميع الفرق في المتناول
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21
4 - rahim الاثنين 03 شتنبر 2018 - 20:29
l'unique equipe marocaine qui a gagne contre settif est l'ock raja et wac ont toujours perdu contre le wifak j'espere bien cette fois .un grand salut au peuple khouribgui
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3
5 - abdelkhalek الاثنين 03 شتنبر 2018 - 20:35
Berkane et widad vont gagner la coupe .je suis sur.Raja est deuxieme apres Berkane
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0
6 - youssef el widadi الاثنين 03 شتنبر 2018 - 20:50
حظ سعيد لفرقنا المغربية ومتمنياتنا لهم بالفوز لرفع الراية المغربية فكلنا وداد، رجاء وبركان
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