جمهور موناكو يشيد بمستوى المغربي أيت بناصر

أوعنا بلعيد

أشاد جمهور نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم بالمستوى الذي ظهر به اللاعب يوسف أيت بناصر خلال المباراة التي جمعت النادي أمام ضيفه مارسيليا، ضمن مجريات الجولة الرابعة بالدوري الفرنسي الممتاز (الليغ وان) وانتهت بفوز الفريق الزائر (3/2) في اللقاء.

وأثنى جمهور الإمارة الفرنسية موناكو على المستوى الرائع الذي بصم عليه متوسط الميدان الدولي المغربي أيت بناصر، الذي خاض أول مباراة رسمية له هذا الموسم عندما أشركه مدرب الفريق خلال اللقاء احتضنه ملعب لويس الثاني وقاده الحكم بينوا ميلوت.

وبالرغم من الانتفاضة التي أحدثها الفريق الزائر الذي تمكن من العودة بالفوز من خارج ملعبه، لم يحل ذلك دون إبداء جماهير موناكو إعجابها بمستوى أيت بناصر، وأشادت به كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتألق الدولي المغربي في متوسط ميدان فريق موناكو، بعد أن اعتمد عليه المدرب ليوناردو جارديم، طيلة الدقائق التسعين، وكلفه بأدوار دفاعية من أجل استعادة الكرة وتخريب هجمات المنافس. كما كان يسهم في بناء الهجمة من الوسط والربط بين خط الوسط والهجوم، وكان يتقدم في بعض الهجمات لتشكيل كثافة عددية في الخط الأمامي لفريقه، مطبقا بذلك تعليمات مدربه التكتيكية على أتم وجه؛ وهو ما جعل الموقع العالمي (هو سكوريد) يمنح اللاعب 7/10 بفضل مستواه طيلة اللقاء.

ولم تمنع الهزيمة بثلاثة أهداف لهدفين أنصار موناكو من الإشادة بمستوى اللاعب أيت بناصر، والدور الكبير الذي لعبه في منتصف الملعب، لا سيما مراقبة صناع اللعب ومنعهم من التمرير كثيرا صوب الهجوم خلال المباراة التي شهدت فوز فريق مارسيليا الذي افتتح حصة التهديف في الدقيقة الـ46 عن طريق اللاعب متروغلو، ليعود يوري تيلمانس إلى تسجيل التعادل لفريق موناكو بالدقيقة الـ49. وأضاف أصحاب الأرض هدف التقدم عن طريق اللاعب رادميل فالكاو، في الدقيقة الـ54، وسجل فلوران توفين هدف التعادل لمارسيليا بالدقيقة الـ75. وبعد أن ظن الجميع أن لقاء القمة سينتهي باقتسام النقاط بين الفريقين، سجل فالير جرمان هدفا قاتلا لفريق مارسيليا في الوقت المحتسب بدل الضائع مانحا نقاط المواجهة لفريقه مارسيليا.

وبالرغم من إصرار مدرب موناكو على تحقيق الفوز ما دفعه إلى إجراء ثلاثة تبديلات بإشراك كل من جبريل سيديبي (د 66)، وجوردي مبولا (د81)، وبيترو بيليغري (د86)، فإنه قرر الاحتفاظ باللاعب أيت بناصر فوق أرضية الميدان وعدم تبديله، لا سيما عقب الأداء الكبير الذي قدّمه أمام كل من ديمتري باييت وبونا سار وكيفين ستروتمان وبقية لاعبي الفريق الزائر.

يذكر أن الإدارة التقنية فريق موناكو قرّرت الاحتفاظ بأيت بناصر ومنحه فرصة لإثبات نفسه هذا الموسم، علما أنه تمت إعارته في آخر موسمين إلى كل من نانسي وكان.