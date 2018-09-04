كومان يتحسر على تفضيل مزراوي اللعب للمغرب

أوعنا بلعيد

تحدّث الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب الطواحين لكرة القدم، عن اختيار نصير مزواري الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي، معربا عن أسفه كون الظهير الأيمن لنادي أجاكس أمستردام اختار أسود الأطلس عن قناعة ولم يستجب لكل المغريات التي قدّمها له.

وقال كومان، متحدثا لوسائل الإعلام الهولندية، إن اللاعب المغربي مزراوي كان محط أنظار الإدارة التقنية للمنتخب الهولندي من أجل ضمه إلى بعثة الطواحين؛ ولكن كان للنجم المغربي رأي آخر: "فعلنا كل ما بوسعنا من أجل إقناع اللاعب بجدوى حمل القميص الهولندي، ولكن كان له رأي آخر ونحن نحترم ذلك، بالرغم من أن الأمر مؤسف بحكم التطور الكبير الحاصل في مستواه وتطوره مباراة بعد أخرى".

ولم ينسى كومان والإعلام الهولندي ما حصل بعد مع المايسترو حكيم زياش، لينضاف إلى القائمة اللاعب نصير مزراوي، لهذا أولى كومان الموضوع اهتمامه ودعا الاتحاد الهولندي إلى النظر في قضية اللاعبين مزدوجي الجنسية، مشددا على إيجاد الحل لها، وقال: "لدي العديد من الأفكار حول هذه القضية، ولكن أريد أن أتحدث أولا مع مسؤولي الاتحاد الهولندي لإيجاد الحل لها".

للإشارة، فاللاعب نصير مزراوي رفض دعوة المدرب الهولندي كومان بالدفاع عن ألوان الطواحين، مؤكدا أنه فخور بالدفاع عن راية المغرب وأنه مقتنع كليا بقراره الذي اتخذه، مشيرا في الوقت ذاته عن الدور الكبير الذي لعبه زميله في نادي أجاكس حكيم زياش والذي ساعده في حسم قراره باختيار المغرب.

ويوجد اللاعب نصير مزراوي في قائمة اللاعبين الذين سيواجهون منتخب مالاوي، برسم إقصائيات كأس إفريقيا 2019.