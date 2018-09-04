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الرئيسية | رياضة | كومان يتحسر على تفضيل مزراوي اللعب للمغرب

كومان يتحسر على تفضيل مزراوي اللعب للمغرب

كومان يتحسر على تفضيل مزراوي اللعب للمغرب
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 14:20

تحدّث الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب الطواحين لكرة القدم، عن اختيار نصير مزواري الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي، معربا عن أسفه كون الظهير الأيمن لنادي أجاكس أمستردام اختار أسود الأطلس عن قناعة ولم يستجب لكل المغريات التي قدّمها له.

وقال كومان، متحدثا لوسائل الإعلام الهولندية، إن اللاعب المغربي مزراوي كان محط أنظار الإدارة التقنية للمنتخب الهولندي من أجل ضمه إلى بعثة الطواحين؛ ولكن كان للنجم المغربي رأي آخر: "فعلنا كل ما بوسعنا من أجل إقناع اللاعب بجدوى حمل القميص الهولندي، ولكن كان له رأي آخر ونحن نحترم ذلك، بالرغم من أن الأمر مؤسف بحكم التطور الكبير الحاصل في مستواه وتطوره مباراة بعد أخرى".

ولم ينسى كومان والإعلام الهولندي ما حصل بعد مع المايسترو حكيم زياش، لينضاف إلى القائمة اللاعب نصير مزراوي، لهذا أولى كومان الموضوع اهتمامه ودعا الاتحاد الهولندي إلى النظر في قضية اللاعبين مزدوجي الجنسية، مشددا على إيجاد الحل لها، وقال: "لدي العديد من الأفكار حول هذه القضية، ولكن أريد أن أتحدث أولا مع مسؤولي الاتحاد الهولندي لإيجاد الحل لها".

للإشارة، فاللاعب نصير مزراوي رفض دعوة المدرب الهولندي كومان بالدفاع عن ألوان الطواحين، مؤكدا أنه فخور بالدفاع عن راية المغرب وأنه مقتنع كليا بقراره الذي اتخذه، مشيرا في الوقت ذاته عن الدور الكبير الذي لعبه زميله في نادي أجاكس حكيم زياش والذي ساعده في حسم قراره باختيار المغرب.

ويوجد اللاعب نصير مزراوي في قائمة اللاعبين الذين سيواجهون منتخب مالاوي، برسم إقصائيات كأس إفريقيا 2019.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مواطن الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 14:41
يكفيك فخرا وشرفا وشؤددا ما قمت به عن اقتناع وقناعة وتبصر وحسن اختيار اللعب للمنتخب الوطني :( اسود الاطلس ) فشكرا لك علئ صنيعك الجليل ونشكر الله علئ هدايتك وحسن اختيارك وصنيعك والله المستعان وولي التوفيق والنجاح .
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16
2 - Ayoub الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 14:59
Les vrais lions n'oublient jamais leurs origines, un grand bonjour à Mezouari et à Ziyach, CHAPEAU
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11
3 - سيمو الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 15:00
هنيءا لهدا الرياضي الدي فضل المغرب ولو على حساب البلد الدي سخر له المجال لتنمية وتحسين قدراته ...هل تعلمون ايها الاقطاعيون او البانضيا لو استتمرت بعض الضيعات... و قليل من اموالكم في القطاع الرياضي في المغرب ...ستصبحون من اغنى الاغنياء في العالم...وهدا ماتحلمون به... وستساهمون في النهوض الحقيقي للمغرب...لانكم ستستمرون في الانسان بدلا من الحيوان فقط. لاجدوى في الخدمة العسكرية انداك ...! المغاربة الاحرار لن يتخلو عن مغربهم وانتماءهم فلا تضنوا انكم استعمرتم البلد لوحدكم ... كايام الاستعمار.... وان ضلاميتكم المستبدة التي تعلمتموها من المستعمر هي الحل.. !
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