اللاعب نبيل الجعدي يفسخ عقده مع نادي أودينيزي

أوعنا بلعيد

علمت هسبريس من مصدر مقرب من اللاعب نبيل الجعدي أنه أقدم على فسخ عقده رفقة ناديه أودينيزي، الممارس في الدرجة الأولى بالدوري الإيطالي الممتاز (السيري A)، رغبة منه في تغيير الأجواء والبحث عن أفق جديد؛ وسيتسنى له ذلك بعد أن أصبح لاعبا حرا.

ووفق المصدر ذاته فإن اللاعب المغربي طلب من إدارة الفريق فسخ عقده بعد أن بات خارج مفكرة المدرب خوليو فيلاسكيز، الذي لم يقتنع بمستواه وإمكانياته، ويفضل الاعتماد على لاعب آخر مكانه، ما جعل نجم منتخب المغرب للشبان سابقا يقدم على فسخ عقده الذي لازال ساريا لعام آخر.

وأضاف المصدر أن الجعدي (22 سنة) سيبحث عن فريق جديد للانضمام إليه في الأسابيع المقبلة خارج الدوري الإيطالي، لاسيما أنه بات لاعبا حرا ويمكنه التفاوض مع أي فريق شاء، رغم انتهاء فترة الانتقالات الصيفية؛ ولأن الفرق الإيطالية اعتمدت قوائمها الرسمية ورممت صفوفها ولم تعد بحاجة إلى تعاقدات جديدة في الوقت الحالي، وزاد أن اللاعب قد يدخل في عطالة وينتظر فترة الانتقالات الشتوية.

وسبق لإدارة أودينيزي أن أقدمت على إعارة اللاعب لعدة أندية، منها فريق باس جيانينا اليوناني لموسم واحد، والفريق الثاني لغرناطة الإسباني، وكذا ناديي إسكولي ولاتينا بالدوري الإيطالي الدرجة الثانية؛ كما خاض تجربة احترافية رفقة نادي اوليهانينسي البرتغالي في القسم الثاني، وأندرلخت البلجيكي.

وللإشارة فإن عقد اللاعب رفقة أودينيزي كان سينتهي صيف 2019، ولم تكن تجربته فيه ناجحة؛ فبالنظر إلى الأداء الكبير الذي قدمه في مونديال الشباب بالإمارات عام 2013، رفقة المنتخب المغربي، كان ينتظر منه أن يكون من بين أفضل اللاعبين في ناديه .